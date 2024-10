Solo unterwegs: Herzogin Meghan strahlt bei Gala in L.A.

Prinz Harry (40) ist in den vergangenen Wochen viel solo gereist – aber auch Herzogin Meghan (43) ist fleißig allein unterwegs. Dieses Wochenende besuchte die ehemalige Schauspielerin ohne ihren Mann eine Gala des Kinderkrankenhauses von Los Angeles und wirkte total entspannt und superhappy. In einem atemberaubenden roten Kleid von Carolina Herrera, das durch einen tiefen V-Ausschnitt und einen gewagten Beinschlitz bestach, zog die zweifache Mutter alle Blicke auf sich. Besonders interessant: Meghan hatte dieselbe elegante Robe schon einmal an, 2021 bei einer Veteranen-Gala in New York City.

Meghan schien den Abend genossen zu haben – aber wo war ihr Gatte? Der 40-Jährige war in den vergangenen Tagen allein in Lesotho, Afrika, unterwegs, wo er 2006 eine Jugendorganisation gegründet hatte. Ob er mittlerweile schon wieder zurück in seiner Wahlheimat Los Angeles ist, ist nicht bekannt. Während seines Solo-Trips sei er laut dem Royal-Experten Hugo Vickers allerdings richtig "aufgeblüht". Gegenüber The Sun erzählte der Autor: "Er spielte Cricket mit den Kindern, spielte Fußball mit ihnen. Er hat sich wirklich auf sie eingelassen, und das scheint er auch zu tun, und zwar ganz allein, ohne Meghan Markle."

Hugo könne nicht einschätzen, ob die Reise des royalen Rotschopfs ohne seine Frau ein "strategischer Schachzug" war oder Meghan einfach wegen ihrer eigenen Verpflichtungen und der Kinder nicht mitgekommen ist. Denn der Bruder von Prinz William (42) bekam für seine Solo-Auftritte und -Trips in den vergangenen Monaten viel Zuspruch – und das, nachdem er in den Jahren zuvor viel Kritik bekommen hatte, unter anderem für seinen Umzug, seinen Rücktritt von seinen royalen Pflichten und seinen Skandal-Memoiren "Reserve". Auch der Marketing-Experte Doug Eldridge glaubt, dass das Paar sich derzeit viel allein zeigt, hat einen Grund. "Wenn man Harry und Meghan jetzt zusammen sähe, würde man sofort das Drama assoziieren, das alles andere als positiv ist", erklärte er gegenüber Fox News Digital. Ohne seine Partnerin könnte der Prinz so wie früher wirken – ein "charmanter Kerl".

Getty Images Prinz Harry, Oktober 2024

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, August 2024

