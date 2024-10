Tommy Fury will um seine Beziehung mit Molly-Mae kämpfen

Vor einigen Wochen verkündete Molly-Mae Hague (25) die Trennung von ihrem Partner Tommy Fury (25). Nun äußert sich der Profiboxer erstmals selbst zum Beziehungsende. Im Gespräch mit Daily Mail stellt er seine Sichtweise klar: Er will um Mollys Herz kämpfen. "Ob ich Molly immer noch liebe? Hundertprozentig. Ich werde sie bis zu meinem letzten Atemzug lieben", beteuert er. Tommy wisse genau, was er tun müsse und habe sein Ziel vor Augen: "Ich möchte, dass meine Familie und ich wieder zusammen sind." "Die ganze Welt könnte gegen mich sein und ich werde trotzdem kämpfen, denn das ist die Mentalität eines Gewinners – und ich bin ein Gewinner", fügt er hinzu.

Ab dem Moment, in dem er Molly-Mae das erste Mal gesehen habe, sei ihm bewusst gewesen: "Sie ist die Frau meiner Träume." Das habe sich nach fünf Jahren Beziehung und einem gemeinsamen Kind nicht verändert. Nicht nur optisch sei die 25-Jährige in seinen Augen perfekt, auch charakterlich habe sie alles, was er sich von einer Frau wünsche. "Eine gute Persönlichkeit, gesprächig, temperamentvoll", zählt er ihre positiven Eigenschaften auf und erzählt: "Molly hielt zu Hause die Stellung. Sie war superstark. Ich hatte eine superstarke Mutter für ein wunderschönes Baby." Doch welchen Plan hat er, um die Liebe seines Lebens zurückzuerobern? "Ich weiß, was ich tun muss, um die Dinge zu klären", scheint er sich sicher.

Vor knapp fünf Jahren hatten sich die beiden im Reality-TV ineinander verliebt – beide waren Kandidaten des Dating-Formats Love Island. 2023 erblickte ihre kleine Tochter Bambi das Licht der Welt, kurz darauf folgte die Verlobung. Trotz der festen Hochzeitspläne zerbrach die Beziehung: Ein Grund dafür soll ein Vertrauensbruch von Tommy gewesen sein. Die Gerüchte, dass er die Beauty betrogen haben soll, streitet der Profisportler aber ab. "Auf keinen Fall. Ich denke, bevor man jemanden betrügen würde, sollte man sich einfach hinsetzen und sagen: 'Ich liebe dich nicht mehr', weil man sich anderen Leuten zuwenden will", erläutert er seine Sicht der Dinge im Daily Mail-Interview.

Anzeige Anzeige

Instagram / tommyfury Profiboxer Tommy Fury, September 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / tommyfury Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige