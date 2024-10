Emotionale Worte: P. Diddys Mutter steht ihm im Skandal bei

P. Diddy (54) sitzt seit rund einem Monat im Gefängnis, denn dem Rapper wird unter anderem Menschenhandel, sexueller Missbrauch und organisierte Kriminalität vorgeworfen. Besonders seine Mutter Janice Combs scheint unter den Vorwürfen gegen ihren Sohn zu leiden. Das macht sie nun in einem Statement auf Instagram deutlich. "Es ist herzzerreißend zu sehen, wie mein Sohn nicht für die Wahrheit, sondern für eine aus Lügen entstandene Geschichte verurteilt wird", ließ sie auf der Platform über eine Anwaltskanzlei verkünden.

Ihr falle es sehr schwer, den "öffentlichen Lynchmord" an dem Musikmogul mit anzusehen. "Wie jeder Mensch hat mein Sohn es verdient, sich vor Gericht zu verantworten und endlich seine Seite darzulegen und seine Unschuld zu beweisen", machte Janice in der Stellungnahme deutlich. P. Diddys Mutter ist offenbar von seiner Unschuld fest überzeugt. Trotzdem gestand sie ein: "Ich bin nicht hier, um meinen Sohn als perfekt darzustellen, denn das ist er nicht. Er hat in seiner Vergangenheit Fehler gemacht, wie wir alle."

Derzeit stellen sich immer mehr Prominente gegen den US-amerikanischen Rapper. So erklärte unter anderem die Moderatorin Wendy Williams (60) erst vor wenigen Tagen gegenüber Daily Mail, dass es "höchste Zeit" ist, dass Diddy zur Rechenschaft gezogen wird. Dass sich nun zahlreiche Berühmtheiten öffentlich von dem Musiker distanzieren, scheint seine Mutter sehr zu bedauern. "Ich bitte seine Unterstützer, Fans, Kollegen, Freunde und die Öffentlichkeit, ihn nicht zu verurteilen, bevor Sie die Gelegenheit hatten, seine Seite zu hören", richtete Janice einen Appell an die Instagram-Nutzer.

Getty Images Rapper P. Diddy und seine Mutter Janice Combs

Getty Images Wendy Williams, TV-Moderatorin

