Wendy Williams äußert sich zu den Vorwürfen gegen P. Diddy

Moderatorin Wendy Williams (60) hat sich zu den jüngsten Anschuldigungen gegen den Musikproduzenten P. Diddy (54) geäußert. Der Rapper sitzt derzeit in Brooklyn in Untersuchungshaft. Ihm werden unter anderem Sexhandel und organisiertes Verbrechen vorgeworfen. In einem Interview mit Daily Mail teilt Wendy nun ihre Gedanken zu den Ereignissen: "Was wirklich seltsam ist, ist, dass mir so viele Leute gesagt haben: 'Wendy, du hast es vorausgesagt.'"

Für die Talkshowmasterin war es "höchste Zeit", dass Diddy zur Rechenschaft gezogen wird. Wendy spricht mit dem Magazin auch über das schreckliche Video, in dem der Musiker seine Ex-Freundin Cassie Ventura (38) schlimm zurichtet. "Dieses Video im Fernsehen zu sehen, wie [Cassie] verprügelt wird... das war einfach schrecklich. Aber jetzt muss man sich fragen, wie oft noch? Wie viele Menschen? Wie viele Frauen noch? Es ist einfach so furchtbar."

Ende Februar wurde bekannt, dass Wendy an Demenz und Aphasie – einer Sprachstörung – leidet. Zu dem Zeitpunkt hatte sie sich schon länger aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Seit der Diagnose ist die 60-Jährige einem gesetzlichen Vormund unterstellt. Immer wieder gibt es Medienberichte, nach denen es der Vertreter Wendys Familie nicht erlaubt, Kontakt zu ihr aufzunehmen. Allerdings wurde sie Ende August gemeinsam mit ihrem Sohn Kevin Hunter Jr. (24) gesichtet.

Getty Images Cassie und P. Diddy in London 2017

Getty Images Wendy Williams, 2018

