Julianna Margulies erinnert sich an wilde erste Liebe zurück

Julianna Margulies (58) packt Teenie-Geschichten aus! Die Schauspielerin hat enthüllt, dass sie sich im Alter von 15 Jahren "unsterblich verliebte" – und zwar in den älteren Kewel McQuaid. Während ihrer Schulzeit in New Hampshire lernte sie den etwa viereinhalb Jahre älteren jungen Mann kennen, der als Assistenztrainer ihres Fußballteams arbeitete. In einer schwierigen Phase ihres Lebens fand sie bei ihm Halt und Sicherheit, wie sie in dem Podcast "Origins With Cush Jumbo" erzählte. "Ich meine, er hatte sein eigenes Haus, um Himmels willen. Und er war ein Mechaniker, also gab es nichts, was mich mehr anmachte", witzelte die "Good Wife"-Bekanntheit.

Damals befand sich Julianna in einer komplizierten Familiensituation. Ihre Mutter hatte viele wechselnde Partner und Julianna fühlte sich auf sich allein gestellt. Heute blickt die 58-Jährige glücklich auf ihre erste Liebe zurück: "Ich danke ihm wirklich, denn ich bin mir sicher, dass er ein großartiger Kerl war, der mit jeder hätte ausgehen können, aber er half mir, die High School zu überleben." Die Beziehung der beiden hielt fünf Jahre und gab ihr den Rückhalt, den sie dringend benötigte.

Heute ist Julianna Margulies eine etablierte Schauspielerin mit beeindruckenden Erfolgen. Sie ist glücklich mit dem Anwalt Keith Lieberthal verheiratet, mit dem sie einen Sohn namens Kieran hat. Bekannt wurde sie durch ihre Rolle in der Serie "Emergency Room", wofür sie 1995 einen Emmy gewann, und "Good Wife", für die sie 2011 und 2014 ebenfalls mit dem Emmy ausgezeichnet wurde. In Interviews spricht sie oft über die Bedeutung von Familie und den Einfluss ihrer Vergangenheit auf ihr Leben. Trotz der Herausforderungen ihrer Jugend blickt sie dankbar auf die Erfahrungen zurück, die sie zu der starken Person gemacht haben, die sie heute ist.

Getty Images Julianna Margulies bei der Roundabout Theater's Gala, 2020

Getty Images Julianna Margulies und ihr Mann Keith Lieberthal

