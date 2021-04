So gut verstanden sich George Clooney (59) und Julianna Margulies (54) während der Emergency Room-Dreharbeiten. Der Hollywood-Hottie und die "The Good Wife"-Darstellerin hatten beide in der Krankenhausserie ihren großen Durchbruch. Über mehrere Staffeln hinweg hielten ihre Charaktere Doug Ross und Carol Hathaway die Zuschauer mit ihrer On-Off-Liebe in Atem. Aber wie lief es hinter den Kulissen? Julianna verrät nun: Sie und George waren tatsächlich auch abseits der Kameras ein wenig verknallt ineinander.

Das plaudert die Schauspielerin nun im Interview mit People aus. Das würde laut der 54-Jährigen auch die Chemie zwischen dem TV-Pärchen erklären: "Das passiert nicht einfach so, wenn man nicht auch ein bisschen ineinander verknallt ist. Zwischen George und mir war es einfach total natürlich. Dabei war ich eigentlich nur ein Gaststar, die Nummer 39 auf dem Callsheet. Doch er hat uns alle gleich behandelt." Tatsächlich haben die beide bis heute – über 20 Jahre nach ihrem "Emergency Room"-Aus – immer noch Kontakt.

Trotz der offenbar guten Stimmung am Set denkt der 59-Jährige heute nicht mehr so gerne an seine damalige Rolle zurück. Der Grund dafür ist Ehefrau Amal (43). Seine Liebste kann Georges Womanizer-Rolle nämlich nicht so viel abgewinnen. "Das bringt mir eine Menge Ärger ein, denn ich habe all die ganzen schlimmen Dinge vergessen, die ich damals gesagt habe, um Frauen aufzureißen", erzählte George vor Kurzem in einem Podcast.

United Archives GmbH/ActionPress Noah Wyle, Sherry Stringfield, Anthony Edwards, Julianna Margulies; George Clooney & Eriq La Salle

Getty Images Julianna Margulies bei der Roundabout Theater's Gala, 2020

Getty Images Julianna Margulies und George Clooney bei der "Syriana"-Premiere, 2005

