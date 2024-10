Lilly Becker teilt rührendes Kuschel-Video mit Sohn Amadeus

Lilly Becker (48) ist neben ihrer Karriere als Model vor allem dies: eine liebevolle Mama. Mit ihren Fans auf Instagram teilt die gebürtige Niederländerin nun einen entzückenden Moment mit ihrem Sohn Amadeus Becker (14). Während ihr Nachwuchs auf dem Sofa sitzt, kommt seine Mama, ohne ein Wort zu verlieren, dazu und umarmt ihn. Statt verwundert zu sein, erwidert der Junge ihre Geste und kuschelt liebevoll mit seiner Mutter. Das Ganze hält Lilly als Video fest und betitelt ihren Clip: "Keine weiteren Worte nötig."

Die Nutzer der Social-Media-Plattform sind total begeistert von so viel Liebe zwischen Lilly und ihrem Sohnemann. In der Kommentarspalte heißt es beispielsweise: "Das ist so bezaubernd" oder "Ihr zwei seid hinreißend!" Lilly betont zudem, wie eng die Verbindung mit Amadeus ist und schreibt unter anderem: "Die Liebe des Sohnes zu seiner Mutter kann eine tiefe Quelle der Ruhe und Sicherheit für sie sein. Seine liebevollen Worte und fürsorglichen Gesten erinnern sie daran, dass sie wertgeschätzt und unterstützt wird."

Amadeus stammt aus Lillys früherer Beziehung mit Boris Becker (56). Die Ex-Partner waren zwischen 2009 und 2018 miteinander verheiratet, bevor sich die beiden dann scheiden ließen. Seit wenigen Wochen ist der Tennisspieler wieder unter der Haube: Er und Lilian de Carvalho Monteiro gaben sich das Jawort. Seinen Sohn Amadeus wollte er während der Trauung jedoch nicht dabei haben – was vor allem dessen Mutter Lilly aus der Fassung brachte.

Anzeige Anzeige

Instagram / lillybeckerofficial Amadeus mit seiner Mama Lilly Becker, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Boris Becker und Lilly Becker bei "Paarduell XXL"

Anzeige Anzeige