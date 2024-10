Nach Knie-Operation: Sarah Engels ist Marathon gelaufen

Sarah Engels (31) und ihr Ehemann Julian (31) haben gemeinsam den Köln Marathon erfolgreich absolviert. Nach ihrer schweren Knieverletzung und der darauffolgenden Operation zu Beginn des Jahres ist dies ein beeindruckendes Comeback für die Sängerin. Am Sonntag hoben die beiden glücklich die Hände in die Luft, als sie die Ziellinie überquerten – und das in weniger als fünf Stunden. "Wir haben es geschafft. Ich bin einfach so unendlich stolz auf uns beide", schrieb Sarah zu einem Foto von sich und Julian nach dem Lauf auf Instagram.

Schon am Tag vor dem Marathon zeigte sich Sarah nervös und bat ihre Fans um Unterstützung. "Bitte drückt uns die Daumen, dass wir es schaffen. Ich bin ziemlich aufgeregt. Ein zeitliches Ziel haben wir nicht, sondern das Ziel ist das Ziel", teilte sie am Samstag auf Social Media mit, zusammen mit einem Foto, das sie mit ihrer Ausrüstung im Bett zeigt. Auch am Lauftag selbst gestand sie, den Marathon schon mehrmals im Traum gelaufen zu sein – so viel dachte sie darüber nach. Kein Wunder, schließlich stellte der Marathon nach ihrer Verletzung eine Herausforderung dar.

Die Teilnahme am Marathon ist für Sarah ein großes Ereignis, besonders nach der schweren Knieverletzung Anfang des Jahres. Im Skiurlaub hatte sich die Sängerin einen Kreuzbandriss zugezogen und musste operiert werden. Dank ihres unermüdlichen Einsatzes und der Unterstützung ihres Mannes Julian ist sie nun fitter als je zuvor. Die gemeinsame sportliche Aktivität scheint ihr Eheglück noch weiter zu festigen. Für das Paar ist es der erste Marathon, den sie gemeinsam absolviert haben.

Anzeige Anzeige

Instagram / sarellax3 Julian und Sarah Engels im April 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / sarellax3 Julian und Sarah Engels im Krankenhaus

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige