Nach nicht mal einem Jahr: Damian van der Vaart ist Single

Alles aus und vorbei bei Damian van der Vaart (18)? Im Frühjahr zeigte sich der Sohn von Sylvie Meis (46) erstmals im Netz mit seiner neuen Freundin Romy. Die TikTokerin und der Nachwuchskicker posierten damals Arm in Arm auf Instagram, sie gab ihm einen Kuss auf die Wange. Mama Sylvie goutierte das junge Glück mit einem roten Herz in der Kommentarspalte. Nach rund neun Monaten großer Liebe gehen die zwei nun wohl schon wieder getrennte Wege. Damian und Romy haben einen Schlussstrich gezogen, sich entfolgt und alle gemeinsamen Bilder in den sozialen Medien entfernt.

Dass die Romanze schon wieder vorüber ist, kommt überraschend: Romy schien bereits stark in die Familie eingebunden zu sein. Schon mehrfach fuhr sie mit Sylvie und Damian in den Urlaub, was die Love Island-Moderatorin jedes Mal stolz in den sozialen Medien dokumentierte. Hier zeigten sich die drei oft strahlend und Arm in Arm – doch damit ist in Zukunft wohl nicht mehr zu rechnen.

Über seinen Herzschmerz dürfte sich der Promispross mit seinem vollen Terminkalender recht gut hinwegtrösten können. Im September wechselte er vom dänischen Verein Esbjerg fB in die Jugendmannschaft von Ajax Amsterdam, wo auch sein Vater Rafael van der Vaart (41) in jungen Jahren spielte. Im Mai bestätigte er stolz auf Instagram, dass sein Vertrag verlängert wurde.

Instagram / romygentilexx Damian van der Vaart und Romy Gentile im März 2024

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis mit Sohn Damian und seiner Freundin Romy

