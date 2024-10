War Sylvie Meis' Sohn bei "Love Island VIP"-Dreh dabei?

Am 24. Oktober beginnt endlich Love Island VIP, das Sylvie Meis (46) genau wie die vorherigen "Love Island"-Staffeln moderiert. Für die Dreharbeiten war sie dieses Jahr lange in Griechenland. Im Promiflash-Interview erzählt sie, dass ihr Sohn Damian (18) ihr dabei fehlte: "Mama bei den Dreharbeiten in Griechenland zu besuchen, ist eine schöne Idee, aber die Realität sieht anders aus." Die gebürtige Holländerin bekommt ihren Sohn in letzter Zeit allgemein weniger zu Gesicht. "Na ja, ich vermisse meinen Sohn im Grunde genommen immer. Seitdem er zur Schule geht und Fußball spielt, ist er immer beschäftigt. Mittlerweile ist er mit seinen 18 Jahren auch offiziell erwachsen. Außerdem hat er einen neuen Vertrag in Amsterdam bei Ajax", erklärt das Model die Situation.

Auch den Rest ihrer Familie zu sehen, gestaltet sich schwierig: "Alle wohnen immer überall. Meine Familie wohnt in Belgien, die andere Familie, mein Bruder, wohnt in Amsterdam. Auch Damian wohnt jetzt in der Nähe von Amsterdam. Meine Leute sind überall verteilt." Trotzdem versuchen die 46-Jährige und ihr Sohn, sich so oft wie möglich zu sehen. "Letztes Wochenende war er bei mir zu Hause in Hamburg", freut sich die Beauty im Interview mit Promiflash.

Damian tritt gerade in die Fußstapfen seines Vaters Rafael van der Vaart (41): Auch dieser begann seine Fußballkarriere bei Ajax in Amsterdam. Sylvie soll darauf richtig stolz sein und ihren Sohn ab und zu auch im Stadion anfeuern. Auch wenn Damian schon 18 ist, macht er noch gerne Urlaub mit seiner Mutter, die auf ihrem Instagram-Profil ein Bild der beiden auf Ibiza postete.

Instagram / sylviemeis Moderatorin Sylvie Meis mit ihrem Sohn Damian

Instagram / damian.vandervaart Damian van der Vaart mit seinen Eltern Sylvie und Rafael

