"Talent von Papa geerbt": Sylvie Meis lobt ihren Sohn Damian

Damian (18), der Sohn von Sylvie Meis (46), kommt ganz nach seinem Papa Rafael van der Vaart (41)! Beide starteten ihre Fußballkarrieren damals in der Jugend bei Ajax Amsterdam. Dass Damian in die Fußstapfen seines berühmten Vaters tritt, macht die Moderatorin richtig stolz. Trotzdem gibt sie im Interview mit Bunte zu, dass ihr Sprössling "sein Talent von Papa geerbt hat". Hin und wieder feuert Sylvie den aufstrebenden Fußballer auch im Stadion an.

Zwar stammen Damians fußballerische Fähigkeiten von Rafael, doch er hat auch etwas von Sylvie geerbt: "Von mir hat er vor allem Disziplin gelernt und Zielstrebigkeit und Fokus und auch nicht loszulassen, wenn es mal schwierig wird." Auch in Sachen Mode komme der Teenager nach seiner Mama. Besonders stolz sei Sylvie auf die Bodenständigkeit ihres Sohnes und dass er anderen Menschen gegenüber respektvoll sei.

Wenn es der volle Terminkalender des Mama-Sohn-Duos erlaubt, machen sie zusammen Urlaub. Erst Ende Juli entspannten die beiden unter der Sonne Ibizas und genossen traumhaft schöne Tage gemeinsam. Dieser Anblick kam auch bei den Fans gut an. "Was für ein schönes Bild von einer wunderbaren Mama und ihrem süßen und sportlichen Sohn", schrieb ein Follower unter einen Instagram-Beitrag des Models.

Instagram / rafaelvdvaart Rafael van der Vaart und Damian van der Vaart beim Einlaufen ins Fußballstadion

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis, Model und TV-Persönlichkeit

