Sylvie Meis plantscht mit Sohn Damian unter der Sonne Ibizas

Sylvie Meis (46) und ihr Sohn Damian van der Vaart (18) lassen es sich so richtig gut gehen! Aktuelle Schnappschüsse, die Bild vorliegen, zeigen das Mama-Sohn-Gespann dabei, wie sie sich bei einer Badeeinheit eine kleine Abkühlung genehmigen. Die Love Island-Moderatorin setzt ihren durchtrainierten Körper mit einem knappen roten Bikini perfekt in Szene. Auch Damian kann sich sehen lassen: Der Profikicker in spe kann es in Sachen Muckis definitiv mit seiner Mutter aufnehmen!

Sylvie gab ihren Followern auf Instagram schon in den vergangenen Tagen immer wieder Einblicke in ihren Urlaub auf der spanischen Insel. Sie teilte unter anderem ein Foto von sich und Damian in sommerlicher Abendkleidung. Die Fans des niederländischen Models zeigen sich in der Kommentarspalte ganz begeistert von dem stylishen Duo. "Was für ein schönes Bild von einer wunderbaren Mama und ihrem süßen und sportlichen Sohn", heißt es in einem Kommentar. Ein weiterer Nutzer schreibt: "Damian sieht dir so ähnlich! Schön zu sehen! Schönen Urlaub zusammen."

Für Sylvie dürfte die Zeit mit ihrem Sohn etwas ganz Besonderes sein. Um sich auf seine geplante Karriere als Fußballprofi zu konzentrieren, zog Damian im Jahr 2020 zu seinem Papa Rafael van der Vaart (41) nach Dänemark. Bisher spielte der 18-Jährige beim dänischen Klub Esbjerg FB und ist seit Juli im Kader der U19-Mannschaft von Ajax Amsterdam, wo auch sein Vater in jungen Jahren seine Karriere als professioneller Fußballspieler begonnen hat. Er spielte anschließend in namhaften Vereinen wie Real Madrid und Tottenham Hotspur. Damiáns Vertrag hat zunächst eine Laufzeit von einem Jahr. Ob er es im Anschluss daran schafft, fußballerisch in die Fußstapfen seines Papas zu treten, steht bisher noch in den Sternen.

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis und Damian van der Vaart, Juli 2023 auf Ibiza

Instagram / damian.vandervaart Damian van der Vaart mit seinen Eltern Sylvie und Rafael

