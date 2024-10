Neue Fotos: Megan Thee Stallion zeigt ihren Fitnesserfolg

Die US-amerikanische Rapperin Megan Thee Stallion (29) brachte am Sonntagabend ihre Fans ganz aus dem Häuschen. Grund dafür waren neue Instagram-Fotos, auf denen sie ihre durchtrainierte Figur zeigt. In einem offenen schwarzen Hemd präsentierte die "Big Ole Freak"-Interpretin ihre stählernen Bauchmuskeln. Dazu kombinierte sie eine weit ausgeschnittene schwarze Hose. Nicht nur ihre Fans waren von den Schnappschüssen begeistert. Auch ihrer Musik-Kollegin Halsey (30) gefielen die Fotos. "Brauchst du eine Ehefrau?", schrieb sie flirtend unter den Beitrag.

Megans durchtrainierter Body kommt nicht von irgendwoher. Im April berichtete die Rapperin im Interview mit Women’s Health von ihrer strengen Work-out-Routine. Vier- bis fünfmal pro Woche gehe sie zum Pilates. Ihr schweißtreibendes Kardiotraining absolviert die Sängerin offenbar regelmäßig am Strand. Auch auf ihre Ernährung scheint die Musikerin zu achten. Sie esse kein rotes Fleisch, kein Brot und trinke keine zuckerhaltigen Getränke mehr, machte die 29-Jährige im Gespräch mit dem Magazin deutlich. Auf kleine Genüsse wie Süßigkeiten will Megan jedoch trotzdem nicht verzichten: "Ich bin immer noch ein Südstaaten-Mädchen, also esse ich gerne, was ich will. Ich übertreibe es nur nicht."

Nicht nur in Sachen Fitness scheint es bei Megan derzeit prächtig zu laufen. Auch in ihrer Karriere kann die Musikerin immer wieder zahlreiche Erfolge verbuchen. Erst im vergangenen Monat durften sich ihre Fans über eine Überraschung freuen. Megan veröffentlichte zusammen mit dem BTS-Star Kim Namjoon (30) den Song "Neva Play". Mit dieser neuen Single stürmte das ungewöhnliche Duo direkt die Charts.

Getty Images Megan Thee Stallion im September 2024

Getty Images Megan Thee Stallion und BTS im April 2022

