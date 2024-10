So groß ist der Babybauch von TV-Star Charlotte Dawson schon

Die letzten Wochen waren für die britische Ex on the Beach-Bekanntheit Charlotte Dawson (32) alles andere als leicht: Es wurde öffentlich, dass ihr Verlobter Matt Sarsfield mit einer anderen Frau geflirtet hat. Nun strahlt Charlotte aber wieder vor Glück: Sie erwartet ihr drittes Kind – ein Mädchen. Auf neuesten Bildern, die sie auf Instagram veröffentlicht, präsentiert sich die werdende Mama elegant in einem schwarzen Badeanzug, während sie stolz ihren Babybauch in Richtung Kamera reckt und glücklich lächelt.

Vor einigen Wochen wurde bekannt, dass Matt heimlich intime Nachrichten mit einer anderen Frau ausgetauscht hat. Charlotte erfuhr von seinem Fehltritt durch ihren Manager, der sie über die bevorstehende Veröffentlichung der Geschichte in der Presse informierte. In ihrem Podcast Naughty Corner sprach sie offen über ihren Schmerz und sagte: "Er hat mir das Herz gebrochen und darauf herumgetrampelt." Dennoch betonte sie, dass Matt sich sehr bemüht, ihr Vertrauen wiederherzustellen. "Er gibt wirklich alles und er ist ziemlich stur", erklärte sie weiter.

Charlotte und Matt sind seit mehreren Jahren ein Paar und haben bereits zwei gemeinsame Söhne. Im September 2020 machte der Rugbyspieler ihr einen romantischen Heiratsantrag vor einer Statue ihres verstorbenen Vaters, dem Komiker Leslie Dawson, in Lytham, Lancashire. Die beiden hatten in der Vergangenheit bereits Höhen und Tiefen und traten sogar gemeinsam in der Sendung "Celebs Go Dating" auf, um an ihrer Beziehung zu arbeiten. Das Paar trennte sich nach dem Auftritt, kam aber wieder zusammen. Nach dem Skandal scheinen sie ihrer Liebe nun offensichtlich erneut eine Chance geben zu wollen.

Getty Images Charlotte Dawson, TV-Bekanntheit, mit ihrem Partner Matt Sarsfield

ActionPress / Backgrid Charlotte Dawson, TV-Bekanntheit

