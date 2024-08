Nach Sexting-Drama: Verzeiht Charlotte Dawson ihrem Partner?

Charlotte Dawson (31) weiß noch immer nicht, ob sie ihrem Verlobten Matt Sarsfield verzeihen kann. Anfang des Monats fand die Ex on the Beach-Bekanntheit heraus, dass der Rugby-Spieler einer fremden Frau anzügliche Nachrichten geschickt hatte. In ihrem Podcast "Charlotte Dawson's Naughty Corner" spricht sie nun darüber, wie sie derzeit zu der Beziehung steht. "Es ist so schwer. Egal, welche Entscheidung ich treffe, die Leute haben eine Meinung dazu. [...] Ich weiß nicht, warum er es getan hat, er hat doch alles", erklärt Charlotte unter Tränen.

Wie die Reality-TV-Bekanntheit weiter ausführt, kämpfe Matt um ihre Vergebung und rufe sie immer wieder an. Er beteuert, er sei betrunken gewesen und wolle sich helfen lassen. "Das Schwierige ist, dass uns niemand hinter verschlossenen Türen sieht. Ich liebe ihn immer noch. Ich stehe immer noch auf ihn, auch wenn ich ihm am liebsten den Schwanz abhacken würde", beschreibt Charlotte ihren inneren Zwiespalt und fügt hinzu: "Ich bin wie ein Jo-Jo. Ich wünschte einfach, es wäre nie passiert."

Wie es klingt, hat Charlotte offenbar noch nicht ganz mit ihrem Matt abgeschlossen. Ein weiteres Indiz dafür, dass sie ihrer Liebe vielleicht noch eine Chance geben wird, ist der Verlobungsring an ihrem Finger. Trotz des Fehltritts ihres Verlobten trägt sie den Klunker weiterhin. "Für jeden, der so etwas durchgemacht hat, ist es sehr schwer, in den ersten Tagen oder Wochen zu entscheiden, ob man in der Lage ist, zu vergeben und zu vergessen", fasste ein Insider Charlottes Gefühlschaos gegenüber OK! zusammen.

ActionPress / Backgrid Charlotte Dawson, "Ex on the Beach"-Bekanntheit, im Juni 2024

Instagram / charlottedawsy Matt Sarsfield mit seiner Verlobten Charlotte Dawson

