Bruder verrät: Das bekam Prinzessin Kate zum 18. Geburtstag

James Middleton (37), der jüngere Bruder von Prinzessin Kate (42), hat nun enthüllt, wie seine Familie seinen 18. Geburtstag auf ganz besondere Weise gefeiert hat. Dabei hat er auch gleich ausgeplaudert, was seine Schwestern zu ihrer eigenen Volljährigkeit von ihren Eltern geschenkt bekommen haben. Sie erhielten zu ihrem 18. Geburtstag wunderschönen Schmuck. In seinem neuen Buch "Triff Ella: Der Hund, der mein Leben rettete" schildert James unter anderem, wie diese wunderschöne Familientradition der Middletons zur Volljährigkeit der Kinder vonstattenging.

Besonders gut erinnert sich James Middleton dabei an seinen eigenen 18. Geburtstag im Frühling 2005. Einige Wochen vorher fragte ihn sein Vater Michael Middleton, was er sich zum Geburtstag wünschen würde. Da er die beiden größten Leidenschaften seines Sohnes, nämlich Hunde und alles Mechanische, kannte, stellte er James zwei Dinge zur Auswahl: einen gebrauchten Peugeot 206 oder einen alten, stark reparaturbedürftigen Traktor. Michael Middleton scheint seinen einzigen Sohn sehr gut zu kennen, denn James wählte mit Begeisterung den alten Traktor. Zu Ehren des geliebten Familienhundes nannte er das alte Gefährt Tilly.

In seinen Memoiren schildert James auch seine Erinnerungen an die Geburtstage seiner beiden Schwestern Kate und Pippa (41). Auch sie wurden von den Eltern gefragt, was sie sich zu ihrem 18. Geburtstag wünschen würden. Im Gegensatz zu ihrem Bruder hatten die beiden jungen Frauen einen eher klassischen Wunsch: Sie bekamen von ihren Eltern wunderschönen Schmuck geschenkt. James Middleton achtet als Bruder einer zukünftigen Königin die Privatsphäre seiner Eltern und Schwestern sehr. Dennoch ist es ihm wichtig zu betonen, wie liebevoll und eng verbunden seine Familie miteinander ist. Gerade in den Zeiten seiner Depression wusste er die Fürsorge seiner Schwestern zu schätzen. Sie waren es auch, die den Eltern die Situation des Bruders verständlich erklärten.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images Collage: Prinzessin Kate und James Middleton

Anzeige Anzeige

Buch, Octopus Publishing Group Cover: James Middletons' "Ella - The Dog Who Saved My Life", Septeber 2024, Octopus Publishing Group

Anzeige Anzeige