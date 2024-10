Cathy Hummels fühlte sich in der Ehe mit Mats "degradiert"

Ihre Ex-Beziehung mit Mats Hummels (35) scheint Cathy (36) noch immer sehr zu beschäftigen. 2022 ließen sich der Fußballer und die Moderatorin nach vielen gemeinsamen Jahren scheiden. Bei "Krause kommt" plaudert Cathy nun ganz offen mit Pierre M. Krause (48) über die Schattenseiten ihrer Ehejahre. "Ich habe meinen Ex-Mann sehr geliebt früher, aber ich wurde sehr degradiert", macht sie deutlich. Genauer ins Detail gehen möchte die Mama von Sohn Ludwig (6) wohl nicht, aber sie gibt zu verstehen: "Gewisse Dinge hätte er nicht sagen sollen."

Doch nicht alles, was schiefgelaufen ist, könne sie Mats ankreiden – Cathy gibt auch ihren eigenen Selbstzweifeln eine Teilschuld. "Je prominenter Mats wurde, umso mehr habe ich schon gedacht: 'Was will er mit dir?'", erinnert sie sich. Viele Jahre lang habe sie ihr eigenes Licht unter den Scheffel gestellt. Zudem gibt die Influencerin preis, dass ihr Leben gar nicht immer so fröhlich und glitzernd ist, wie sie es nach außen hin gern darstellt. Cathy erklärt nachdenklich: "Ich bin geschieden, ich bin mehr oder weniger alleinerziehend. Es ist nicht so, dass das mein Traum war, mit 25."

Auch wenn Cathy sich geniert und nicht ausplaudert, welche groben Schnitzer sich Mats während ihrer Ehe leistete – ihre Schwester Vanessa Fischer nimmt kein Blatt vor den Mund. In einer Folge "Hummeln & Fische", dem gemeinsamen Podcast der Schwestern, packte sie aus: "Du hattest nach der Geburt schon – was jede Frau hat – ein Problem mit deinem Bauch nach der Schwangerschaft. Ich weiß noch, dass du ihn gefragt hast, ob es schön ist, ob es okay ist, und er hat wirklich so den Daumen in die Mitte gezeigt."

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Juli 2024

Getty Images Mats Hummels im Juni 2024

