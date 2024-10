Darum hat Herzogin Meghan mit neuer Marke große Probleme

Bereits im März hatte Herzogin Meghan (43) angeteasert, ihre neue Lifestyle-Marke – American Riviera Orchard – auf den Markt zu bringen. Doch bislang verschenkte sie lediglich 50 Marmeladen an Freunde und hochkarätige Influencer. Tom Quinn, Autor und Royal-Experte, meint den Grund dafür zu kennen. "Meghans harte Einstellung führt dazu, dass sie Schwierigkeiten hat, Mitarbeiter für ihre neue Marke zu finden – sie will, dass diese voller eigener Ideen sind, sich aber auch ihren Wünschen beugen", erklärte Tom gegenüber Mirror und betonte zudem: "Meghan hat absolutes Selbstvertrauen... Aber um ihre Marke zum Erfolg zu führen, muss sie Ratschläge annehmen und akzeptieren und den Mitarbeitern, die viel mehr über diese Dinge wissen, erlauben, einige Entscheidungen zu treffen."

Meghans hoher Anspruch sei ihr schon in der Vergangenheit zum Verhängnis geworden, meinte Tom weiter im Interview. Als sie noch mit ihrem Mann Prinz Harry (40) im Kensington Palast lebte, sei es ein "großes Problem" gewesen, dass sie vom Personal erwartet hätte, dass es springt, sobald man es ihm sagt. "Sie hat nicht die ultrahöfliche, altmodische englische Angewohnheit, das Personal zu fragen, ob es ihnen etwas ausmacht, eine Pizza zu bestellen, ein Auto zu rufen oder ein Mittagessen zu organisieren", verriet Tom abschließend.

Seit einigen Jahren stehen Meghan und Harry immer wieder unter Beschuss: Erst kürzlich bezeichnete ein ehemaliger Höfling die einstige Suits-Darstellerin als "dämonische" Chefin. "Ich habe miterlebt, wie Leute persönlich und am Telefon fertiggemacht wurden und sich wie Scheiße fühlten", erinnerte sich dieser in einem Interview mit The Daily Beast zurück. Er selbst habe angeblich während seiner Zeit bei den Sussexes "definitiv schlimme, sehr schlimme, sogar psychotische Momente" erlebt.

Dutch Press Photo Agency / ActionPress Prinz Harry und Herzogin Meghan

Getty Images Herzogin Meghan im August 2024

