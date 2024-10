Ist Clint Eastwood (94) nach Tod der Partnerin neu verliebt?

Nur wenige Monate ist es her, dass Clint Eastwood (94) den Tod seiner langjährigen Partnerin Christina Sandera verkraften musste. Doch nun könnte der Hollywoodstar sein Herz neu verschenkt haben. So behaupten zumindest Insider gegenüber Radar Online. "Für die meisten normalen Menschen wäre es sicher unerwartet, nach so einem Verlust wieder eine Partnerin zu haben. Aber Eastwood ist 94 und weiß, dass er das Leben in vollen Zügen genießen muss", verrät die Quelle. Clint habe die neue Frau an seiner Seite auch schon seiner Familie vorgestellt und sie mit in sein Hotel in Kalifornien genommen.

Derweil ist die Identität von Clints neuer Partnerin nicht bekannt, allerdings hielt der Schauspieler auch seine Beziehung zu Christina lange geheim. Ihr Tod mit gerade einmal 61 Jahren muss für ihn ein herber Schlag gewesen sein. Im Juni verkündete er ihr Ableben selbst in einem Statement gegenüber The Sun. "Christina war eine liebenswerte, fürsorgliche Frau, und ich werde sie sehr vermissen", hieß es. Nur wenige Wochen danach wurde bekannt, dass die Unternehmerin an einem Herzinfarkt starb. Laut ihrer Sterbeurkunde habe sie unter anderem an einer Herzrhythmusstörung gelitten. Die Trauer wollte Clint zu dem Zeitpunkt im Privaten bewältigen – sein Sohn Scott (38) erklärte gegenüber E! News, der US-Amerikaner halte sich den Umständen entsprechend gut.

Christina und Clint lernten sich vor rund zehn Jahren in seinem Mission Ranch Hotel und Restaurant kennen – dort soll sie als Gastgeberin tätig gewesen sein. Rund ein Jahr später gaben die beiden ihr Pärchendebüt auf dem roten Teppich der Oscar-Verleihung. Es sollte eine seltene Gelegenheit gewesen sein, das Paar gemeinsam zu sehen. Verheiratet waren sie nicht. Den Bund der Ehe schloss Clint insgesamt zweimal: Von 1953 bis 1984 war er mit der Schauspielerin Maggie Johnson verheiratet. Aus der Ehe gingen zwei gemeinsame Kinder hervor. 1996 ehelichte der 94-Jährige seine langjährige Frau Dina. Die beiden haben eine Tochter. Clint hat allerdings noch fünf weitere Kinder.

Anzeige Anzeige

Getty Images Clint Eastwood und seine Partnerin Christina Sandera

Anzeige Anzeige

Getty Images Clint Eastwood, Schauspieler

Anzeige Anzeige