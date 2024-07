Todesursache von Clint Eastwoods Partnerin (†61) ist bekannt

Vor nicht mal einer Woche ist die Partnerin von Clint Eastwood (94), Christina Sandera, überraschend verstorben. Bislang wurde die Todesursache nicht preisgegeben, doch jetzt meldet sich ein Stellvertreter des Monterey County Gesundheitsamts bei der New York Post und bestätigt: Die Liebste des "Gran Torino"-Darstellers ist an einem Herzinfarkt gestorben. Wie auf der Sterbeurkunde vermerkt ist, litt sie an einer Herzrhythmusstörung und einer atherosklerotischen Erkrankung der Herzkranzgefäße, die als weitergehende Ursachen angegeben sind. Christina ist nur 61 Jahre alt geworden.

Den Tod seiner langjährigen Partnerin verkündete Clint in einem emotionalen Statement in dem Magazin The Sun. Darin schrieb er: "Christina war eine liebenswerte, fürsorgliche Frau, und ich werde sie sehr vermissen." Der 94-Jährige würde allerdings keine weiteren Informationen über die traurigen Umstände herausgeben, da er den Verlust seiner Partnerin gerne im Privaten verarbeiten möchte, teilte ein Sprecher von Warner Bros. mit. Das Paar war seit 2014 miteinander liiert gewesen und soll angeblich trotz des großen Altersunterschieds sehr glücklich miteinander gewesen sein.

Zuletzt wurden sie im Jahr 2019 zusammen in der Öffentlichkeit gesehen, obwohl der Regisseur es sonst eher vermeidet, mit seinen engen Vertrauten und Familienmitgliedern im Rampenlicht zu stehen. Er sei sehr um ihre Sicherheit besorgt, hatte er gegenüber CBS News einmal erklärt. "Es gibt noch andere Leute, die dort involviert sind, und das sind verletzliche Leute. Ich kann mich selbst schützen, aber sie können es nicht", hatte er damals gemeint.

Getty Images Clint Eastwood und Christina Sandera, Dezember 2018

Getty Images Clint Eastwood bei der Premiere von "Richard Jewell"

