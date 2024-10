Mit dieser Schauspielerin knutschte Drew Barrymore einst

Drew Barrymore (49) plaudert gerne aus dem Nähkästchen. Besonders in ihrer Sendung "The Drew Barrymore Show" erzählt die "E.T. – Der Außerirdische"-Bekanntheit häufig interessante Geschichten aus ihrer Vergangenheit. In der aktuellen Folge ist Chloë Sevigny (49) zu Gast und die beiden gestehen, dass sie vor vielen Jahren geknutscht haben. Während eines gemeinsamen Abends im schicken Sunset Marquis Hotel in Hollywood seien sie sich in einem Badezimmer nähergekommen. "Es waren halt die 90er-Jahre", resümiert die Talkmasterin mit einem Lächeln auf den Lippen.

Vor ihrem Kuss hatten Chloë und Drew Stunden damit verbracht, über den Film "Boys Don’t Cry" zu sprechen, für den das ehemalige Model später für einen Oscar nominiert wurde. In einem Interview mit The Talks sprach Chloë kürzlich darüber, welchen Stellenwert der Streifen bis heute für sie hat. "Ich bin wirklich stolz darauf. Es ist der wichtigste Film, den ich je gemacht habe, denke ich", offenbarte sie und ergänzte: "Die Leute weinen immer und sind emotional, wenn wir Filmvorführungen von 'Boys Don’t Cry' machen."

Für Drew waren die 1990er auch aus anderen Gründen ein bewegtes Jahrzehnt. Die heute 49-Jährige litt zu dieser Zeit unter einer schweren Alkoholsucht und konnte ihren Alltag nicht nüchtern ertragen. In einem Interview mit US Weekly gab sie Anfang des Jahres zu: "Ich mochte die Art und Weise, wie der Alkohol mich ermutigte. [...] Aber am nächsten Tag [...] fühlt man sich nur noch schlechter." Seit 2019 ist die "50 erste Dates"-Berühmtheit nun trocken.

Getty Images Chloë Sevigny, Mai 2024

Getty Images Drew Barrymore, Schauspielerin

