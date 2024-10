So erfuhr Yerin Ha von ihrer Rolle als "Bridgerton"-Sophie

Dieser Anruf hat Yerin Has (29) Leben wohl komplett verändert! Die Schauspielerin übernimmt in der vierten Bridgerton-Staffel die Rolle der Sophie, in die sich Benedict Bridgerton (Luke Thompson, 36) verliebt. In einem Shondaland-Interview mit ihrem Co-Star verrät sie nun, wie sie davon erfuhr, dass sie den Part bekommen hatte. Sie saß gerade mit ihrer Mutter beim Frühstück in einem Café in Seoul, als sie den entscheidenden Anruf erhielt. Vor Aufregung trat Yerin nach draußen und begann auf den Straßen von Gangnam vor Freude zu hüpfen. "Meine Mutter wusste sofort, dass etwas passiert war, als sie mich springen sah", erzählt Yerin. Ihre Mutter sei weinend herausgekommen und habe gesagt: "Wir müssen nach Hause, ich glaube, ich habe Verdauungsprobleme."

"Es war wirklich wunderschön, diesen Augenblick mit ihr zu teilen", sagt die 29-Jährige im Interview über ihre Mutter. Anschließend habe sie eine ihrer besten Freundinnen angerufen und ihr von den tollen News erzählt. Diese sei auch total aus dem Häuschen gewesen. "Sie sagte nur: 'Oh mein Gott, du bist bei Bridgerton!'", berichtet Yerin. Die Unterstützung ihrer Liebsten auf dieser neuen Stufe ihrer Karriere bedeute ihr viel. "Es ist so schön, Menschen zu haben, die einen wirklich lieben und unterstützen."

Yerin ist begeistert, Teil des "Bridgerton"-Universums zu sein. Die Australierin mit koreanischen Wurzeln begann ihre Schauspielkarriere auf der Theaterbühne, bevor sie den Sprung ins Fernsehen und Kino schaffte. Bekannt wurde sie durch ihre Rollen in Serien wie "Halo" und "Reef Break". Dass sie für die Rolle der Sophie Beckett gecastet wurde, finden die meisten Fans toll. "Sie ist die perfekte Sophie" und "Willkommen in der Familie, ich freue mich schon auf die vierte Staffel", schwärmten beispielsweise nur zwei von vielen Fans auf Instagram.

Gavin Bond/Netflix Yerin Ha und Luke Thompson

Getty Images Yerin Ha, Schauspielerin

