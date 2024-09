Offiziell: Yerin Ha als Sophie in neuer "Bridgerton"-Staffel

Die langersehnte vierte Staffel von Bridgerton steht hoffentlich bald in den Startlöchern und endlich hat Netflix einen ersten Teaser enthüllt! Yerin Ha (29) übernimmt in der Fortsetzung des Romantik-Hits die Rolle von Sophie, die Benedict Bridgerton, gespielt von Luke Thompson (36), den Kopf verdrehen soll. In einem "Aschenputtel"-mäßigen Twist taucht Sophie auf dem berüchtigten Maskenball der Bridgertons auf – und das erste Aufeinandertreffen verspricht schon jetzt, ein unvergesslicher Moment in der Serie zu werden! Die Fans spekulieren fleißig über das mögliche Liebesdrama, und sind schon jetzt ganz entzückt von der neuen Besetzung. "Sie ist die perfekte Sophie", schwärmt ein User auf Instagram, obwohl der Trailer nur einen kurzen Blick auf Yerins bezauberndes "Lady in Silver"-Outfit gewährt.

Die Begeisterung der Zuschauer scheint kaum zu bremsen zu sein! Unter dem Beitrag häufen sich Kommentare wie "Willkommen in der Familie, ich freue mich schon auf die vierte Staffel" und "Ich liebe sie jetzt schon". Doch hinter all der Vorfreude und dem romantischen Glanz verbirgt sich auch ein tieferer Kern: Die kommende Staffel setzt sich intensiv mit sozialer Ungerechtigkeit und dem Kampf um Selbstbestimmung auseinander. Die Fans der Bücher und der Serie können also auf eine spannende Weiterentwicklung der ikonischen Liebesgeschichte hoffen – auch wenn sie sich noch bis 2026 gedulden müssen, bis die vierte Staffel veröffentlicht wird.

Die Serie hat sich bereits in der Vergangenheit durch kreative Änderungen von der Buchvorlage abgehoben, und Sophies Geschichte scheint dabei keine Ausnahme zu bilden. In den Romanen tritt sie als Sophie Beckett auf, doch für die Serie wurde ihr Nachname passend zu Yerins koreanischer Herkunft in "Baek" geändert. Diese Entscheidung spiegelt den Wunsch der Serie wider, Diversität in den Vordergrund zu rücken und die Charaktere kulturell vielfältiger zu gestalten – ein Schritt, der schon bei Kate Sharma in Staffel 2 bei den Zuschauern großen Anklang fand.

LIAM DANIEL/NETFLIX Luke Thompson als Benedict Bridgerton in "Bridgerton"

Netflix Kate Sharma (Simone Ashley) mit Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) in "Bridgerton"

