Süßes Paarvideo: Antonia Elena ist wieder in festen Händen

Erst vor wenigen Monaten gab Antonia Elena ihre Trennung von ihrem Freund Andy bekannt. Nun ist die Fitness-Influencerin wieder in festen Händen. Das verkündet die junge Mutter jetzt glücklich auf Instagram. "Ich will euch jemanden vorstellen", schreibt Antonia zu einem Video, auf dem ihr neuer Freund sie hochhebt, kopfüber dreht und ihr anschließend einen Kuss gibt. Auch den Namen ihres Liebsten verrät sie ihren Fans. "Nico hat meine Welt einfach auf den Kopf gestellt", schreibt die Sportlerin zu dem süßen Pärchenclip.

Gemeinsam mit ihrem Sohn Noah verbringt Antonia derzeit einen Urlaub in Dubai. Auch ihr neuer Freund ist mit von der Partie, wie sie in ihrer Instagram-Story preisgibt. Ein Video zeigt, wie die Turteltauben gemeinsam im Fitnessstudio trainieren. In einem weiteren Clip erzählt Antonia von gemeinsamen Ausflügen zum Markt und an den Strand. Das Geheimnis ihrer neuen Liebe trägt die Content Creatorin offenbar schon etwas länger mit sich herum. "Ich will euch jetzt endlich jemanden vorstellen", schreibt sie auf der Plattform und gesteht, dass sich die Bekanntgabe für sie "aufregend" anfühlt.

Antonia scheint mit ihrem Nico im Liebesglück zu schweben. Vor ihrer neuen Beziehung war sie mit dem Fitness-Influencer Christian Wolf zusammen. Zusammen sind sie die Eltern des kleinen Noah. Doch ihre Liebe zerbrach noch vor der Geburt des gemeinsamen Sohnes. Auch Christian hat mittlerweile eine neue Liebe gefunden – in seiner neuen Partnerin Romina Palm (25).

Instagram / antoniaelena.official/ Antonia Elena mit ihrem Freund Nico

Instagram / antoniaelena.official Christian Wolf und Antonia Elena, Webstars

