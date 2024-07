"Sehr enttäuscht": Alle Infos zu Antonia Elenas Trennung!

Antonia Elena ist wieder Single. Ein paar Wochen nach der Geburt ihres Sohnes Noah, den sie mit ihrem Ex Christian Wolf bekommen hatte, machte die Fitnessinfluencerin ihre neue Beziehung offiziell. Zunächst hielt sie ihren Mr. X komplett aus der Öffentlichkeit raus, stellte ihn dann aber doch als Andy vor und gab immer mal wieder Einblicke in ihre Beziehung. Doch nun haben sich die beiden getrennt, gibt die 31-Jährige in ihrer Instagram-Story preis: "Da ist etwas passiert, was mich sehr enttäuscht hat und deswegen können Noah und ich uns keine Zukunft mit diesem Mann vorstellen, und dabei will ich es auch einfach belassen." Mehr Infos dazu erfahrt ihr im Promiflash-Video!



