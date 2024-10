Über dieses skurrile Thema streiten sich Heidi Klum und Tom

In der neuesten Folge ihres Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" gewährten die Zwillinge Tom (35) und Bill Kaulitz (35) Einblicke in ihre kulinarischen Vorlieben. Dies führte zu einem amüsanten Schlagabtausch zwischen Tom und seiner Ehefrau Heidi Klum (51). Das Thema? Käse! Während das Model ihre Liebe für aromatischen Blauschimmelkäse offenbarte, blieb Tom dem eher milden Emmentaler treu – was seine Frau nicht gerade begeisterte. "Du isst immer nur den Scheiß-Kinderkäse", soll sie ihrem Mann schon mehrfach vorgeworfen haben. Bill gesellte sich auf die Seite seines Bruders und verteidigte ihn enthusiastisch: "Der schmeckt am besten."

Bill äußerte sein Bekenntnis zu milden Käsesorten und hielt an seiner Abneigung gegen intensiv riechende Lebensmittel fest: "Ich möchte nach wie vor – und das wird sich nicht ändern – keine stinkenden Sachen in meinem Mund haben", lautete sein Urteil. Tom dagegen überlegte laut, dass es vielleicht doch lohnenswert wäre, den Geschmackshorizont zu erweitern. Er sehe kulinarische Eleganz darin, sich auf Reisen eine gepflegte Käseplatte zu gönnen, am besten begleitet von einem Glas Rotwein. Dennoch bleibt fraglich, ob er sich tatsächlich für die intensiven Sorten erwärmen kann.

Seit ihrer Hochzeit im Jahr 2019 zeigen Heidi und Tom, dass sie trotz ihrer Unterschiede ein eingespieltes Team sind. Die 51-jährige Model-Mama und der 35-jährige Musiker teilen nicht nur ihr Leben, sondern auch ihre humorvolle Art und unterhalten mit persönlichen Anekdoten. Die enge Bindung zwischen Tom und seinem Bruder Bill, die zusammen als Tokio Hotel internationale Erfolge feiern, ist dabei deutlich spürbar. Gemeinsam nehmen sie die kleinen Reibereien des Familienlebens mit Gelassenheit und einer Prise Humor – selbst wenn es um so stinkende Angelegenheiten wie Heidis Käsevorlieben geht.

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz im August 2024

©Netflix Bill und Tom Kaulitz in der Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz"

