Vor Beziehung mit Tom: Heidi Klum kannte Tokio Hotel nicht

Mit der Band Tokio Hotel starteten Tom Kaulitz (35) und sein Zwillingsbruder Bill (35) im Jahr 2005 so richtig durch. Ihre Hitsingle "Durch den Monsun" katapultierte die beiden und ihre Bandmitglieder Gustav Schäfer (36) und Georg Listing (37) kurzerhand an die Spitze der Charts und machte sie so einer breiten Masse bekannt. An Toms Ehefrau Heidi Klum (51) scheint der damalige Hype um die Teenie-Band jedoch vorbeigegangen zu sein, wie sie nun in einem Interview mit Bild gestand. "Ich habe ihn wirklich erst vor sechs Jahren kennengelernt. Ich kannte Tokio Hotel gar nicht", verriet die Germany's Next Topmodel-Moderatorin.

Heidi hatte allerdings eine solide Erklärung für ihre kleine Wissenslücke parat: "Ich bin seit 1994 weg aus Deutschland und dazu kommt, dass ich in meinen Dreißigern ein Kind nach dem anderen bekam." Im Jahr 2004, noch vor Tokio Hotels großem Durchbruch, wurde Heidis Tochter Leni (20) geboren. In den beiden darauffolgenden Jahren kamen ihre Söhne Henry (19) und Johan (17) zur Welt. Töchterchen Lou (14) machte Heidis Familie 2009 komplett. "Da lief zu Hause 'Baby Shark'", erinnerte sich die 51-Jährige in dem Gespräch und stellte klar: "Für Rockmusik von 15-, 16-jährigen Jungs hatte ich damals keinen Kopf."

Heidi und Tom gehen bereits seit mehr als sechs Jahren gemeinsam durchs Leben. Im Mai 2018 machten die beiden ihre Beziehung publik. Nur wenige Monate später verkündete das Paar bereits seine Verlobung. Im August 2019 besiegelten das Model und der Musiker ihr Liebesglück im Rahmen einer romantischen Zeremonie auf Capri. Anlässlich ihres fünften Hochzeitstags kehrten die Turteltauben im vergangenen August auf die italienische Insel zurück und feierten ihr Jubiläum als Ehepaar.

Getty Images Tokio Hotel im Jahr 2022

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz im August 2024

