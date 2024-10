Es ist ein...: Megan McKennas erstes Baby ist auf der Welt

Megan McKenna (32) könnte aktuell wohl kaum glücklicher sein! Die britische TV-Bekanntheit wurde vor wenigen Tagen das erste Mal Mama. Diese zuckersüßen News teilt die frischgebackene Mutter nun mit ihren Fans auf Instagram. "Landon Henry Burke. 7. Oktober 2027, 08:33 Uhr", schreibt sie zu einem Videozusammenschnitt, der die ersten Bilder von ihrem Sohn zeigt. Hinter die Geburtsdaten setzt Megan noch ein blaues Herz-Emoji.

Das Video lässt vermuten, dass Megans Verlobter Oliver Burke durchgehend an der Seite der einstigen The Only Way Is Essex-Bekanntheit war. Der frischgebackene Papa kommentiert die Verkündung sogar und schreibt: "Unglaublich. Ich liebe dich"und setzt hinter seine rührenden Worte zwei rote Herz-Emojis. Auch die Fans der TV-Bekanntheit scheinen ganz aus dem Häuschen zu sein. "Ich habe die ganze Zeit gesagt, dass es ein Junge wird. So ein wunderschöner Junge, herzlichen Glückwunsch", "Oh mein Gott! Herzlichen Glückwunsch. Ihr werdet tolle Eltern sein" und "Wunderschöner Name, genießt die Babybubble", freuen sich nur drei von vielen weiteren Nutzern für Megan und Oliver.

Megan und Oliver gehen bereits seit einigen Jahren gemeinsam durchs Leben und besiegelten ihre Liebe im vergangenen Jahr sogar mit einer Verlobung. Im April dieses Jahres verkündeten die Britin und der Sportler dann, dass sie ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Da Megans Partner Fußballer bei Werder Bremen ist, musste das verlobte Paar berufsbedingt nach Deutschland ziehen. Natürlich wurde im neuen Heim direkt das Babyzimmer für den Nachwuchs eingerichtet. "Willkommen im Babyzimmer. Ich liebe es einfach. Wir wollten ein Vintage-Feeling, deshalb haben wir all die Bilderrahmen und Möbel ausgewählt", schwärmte die 32-Jährige im Netz.

Instagram / meganmckenna Megan McKenna im September 2024

Instagram / meganmckenna Megan McKenna im Kinderzimmer

