Intensive Krebsbehandlung: Ralph Siegel hofft auf Genesung

Komponist und Musikproduzent Ralph Siegel (79) steht erneut vor einer entscheidenden Untersuchung. Wie kürzlich bekannt wurde, wurde bei ihm dieses Jahr zum vierten Mal Prostatakrebs diagnostiziert. Um den Krebs erneut zu bekämpfen, hat Ralph 15 Bestrahlungen, zahlreiche Infusionen und weitere Behandlungen hinter sich gebracht. Nach dieser intensiven Therapie hofft der 79-Jährige auf den Erfolg der Maßnahmen. Laut Bild blickt er voller Spannung den Ergebnissen der Untersuchung entgegen – diese sind entscheidend für seine zukünftige Lebensweise.

Aktuell lässt Ralph seine inneren Organe wie Herz und Lunge überprüfen. Außerdem wird eine Blutprobe entnommen, um den PSA-Wert zu bestimmen. Dieser gibt Aufschluss darüber, ob der Krebs zurückgegangen ist. Gegenüber der Boulevardzeitung äußert Ralph: "Ich wünsche mir natürlich, dass mein PSA-Wert gesunken ist und die Behandlung angeschlagen hat. Die Therapie macht mich unendlich müde und verlangt mir alles an Kräften ab. Aber ich bin dankbar, so gute Ärzte zu haben, denen ich vollends vertraue." Besonders besorgniserregend sei, dass der Krebs Metastasen gebildet habe, von denen eine sogar einen Brustwirbel gebrochen habe. Eine PET-Computertomografie soll nun Klarheit darüber gewähren, ob sich die Metastasen zurückgebildet haben.

Seine Frau Laura ist Ralphs größte Stütze in dieser Zeit. Die beiden meistern gemeinsam die Herausforderungen, die die Krankheit mit sich bringt. Laura zeigt sich entsprechend optimistisch: "Ralph ist so ein Kämpfer! Wir stehen das zusammen durch, und ich bin überzeugt, dass er den Krebs auch zum vierten Mal besiegen wird." In den Jahren 2007, 2010 und 2022 hatte Ralph den Prostatakrebs bereits besiegt. Damals hatte er schon einmal seinen unerschütterlichen Willen bewiesen, als ihm sein Arzt sagte, er habe nur noch sechs Monate zu leben. Mit der Unterstützung von Laura und seinem ungebrochenen Kampfgeist hofft Ralph, auch dieses Mal den Krebs zu überwinden.

ActionPress Ralph Siegel im Oktober 2021

Getty Images Laura Käfer und Ralph Siegel im November 2018

