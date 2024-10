Nach Polizeieinsatz: RTL steht hinter "DSDS"-Juror Pietro

Pietro Lombardi (32) steht im Zentrum ernstzunehmender Vorwürfe. Der Sänger und DSDS-Juror soll in der Nacht zum 7. Oktober in seinem Haus in Köln in eine Auseinandersetzung mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa (28) geraten sein, die schließlich die Polizei rief. Nachdem Laura im Krankenhaus behandelt worden war, meldete sich Pietro über seinen Anwalt zu Wort und bestritt entschieden, handgreiflich geworden zu sein. Trotzdem laufen nun Ermittlungen wegen Körperverletzung gegen den beliebten Sänger und Reality-TV-Star. Auswirkungen auf seinen Jurorenplatz in der beliebten Castingshow habe der Vorfall jedoch wohl nicht.

Am Abend des Vorfalls erfuhr auch RTL von den Vorwürfen und berief umgehend eine Krisensitzung ein. Der Sender nahm Kontakt zu Pietro auf, um die Anschuldigungen zu klären. Gegenüber der Bild positioniert sich der Sender nun wie folgt in der Angelegenheit: "RTL wird die Entwicklungen und Ermittlungen in dieser Sache weiter eng verfolgen. Die heutige 'DSDS'-Sendung wird nach aktuellem Stand/bis auf Weiteres wie geplant ausgestrahlt." Das Statement des Senders kommt nur kurz nach einer Stellungnahme des Paares im Netz, in der sie ankündigen, den Vorfall abseits der Öffentlichkeit zu klären.

Pietros Karriere bei "DSDS" begann 2011, als er die Show als Kandidat gewann und in der Jury seinen Mentor Dieter Bohlen (70) kennenlernte. In diesem Jahr sitzt er bereits zum dritten Mal in der Jury der beliebten Familienshow – und steht durch die jüngsten Vorwürfe auf einem kritischen Prüfstand. Die aktuelle Situation bringt Erinnerungen an frühere Skandale um "DSDS"-Juroren wie Michael Wendler (52) und Xavier Naidoo (53) zurück, die nach umstrittenen Äußerungen oder Handlungen ihren Platz in der Jury verloren.

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa

Instagram / menderesbagci Beatrice Egli, Loredana, Pietro Lombardi, Menderes Bağci und Dieter Bohlen, 2024

