Pietro Lombardi und Laura äußern sich zum Polizeieinsatz

Vor wenigen Stunden machte die Nachricht die Runde, dass es in der Villa von Laura Maria Rypa (28) und Pietro Lombardi (32) zu einem Polizeieinsatz kam. Das Gerücht steht aktuell im Raum, dass es sich dabei um einen Vorfall von häuslicher Gewalt handeln könnte. Nun meldet sich das verlobte Paar auf Instagram zurück. "Aufgrund der aktuellen Schlagzeilen müssen wir uns nun äußern", schreibt Laura in ihrer Story und fügt hinzu: "Die Presse versucht, den Konflikt noch mehr zu verschärfen und nimmt es oftmals mit einigen Aussagen nicht so genau."

Die offenbar falsche Berichterstattung über Laura und Pietro möchten die Influencerin und der Sänger so nicht hinnehmen. "Das möchten wir nicht, daher werden wir dem hier keine Plattform bieten und im Sinne unserer Kinder handeln, sodass die Öffentlichkeit rausgehalten wird", heißt es weiter. Dennoch räumen die beiden ein, sie würden verstehen, dass seitens der Öffentlichkeit einige Fragen bestehen. Viel mehr geben die Eltern zweier gemeinsamer Kinder bisher nicht preis.

Wie Bild am frühen Abend berichtete, musste die Polizei am 7. Oktober zum gemeinsamen Wohnhaus des Paares ausrücken. Der Anwalt des DSDS-Jurors betonte allerdings, dass es sich dabei um keinen Einsatz wegen häuslicher Gewalt handle: "Unser Mandant hat in der Nacht zum 7. Oktober 2024 keine Gewalt gegenüber seiner Verlobten angewandt. Es kam zu Meinungsverschiedenheiten, die mit beidseitigen Beleidigungen verbunden waren."

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa

Action Press / AEDT Laura Maria Rypa, Influencerin

