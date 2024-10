Perrie Edwards im Spagat zwischen Karriere, Kind und Liebe

Die ehemalige Little Mix-Sängerin Perrie Edwards (31) hat offenbart, dass sie aktuell mit der Balance zwischen ihrer Solokarriere, ihrem Leben als Mutter und ihrer Fernbeziehung zu ihrem Verlobten Alex Oxlade-Chamberlain (31) kämpft. Kürzlich war sie in den BBC Breakfast Studios zu Gast, um über ihre neueste Single "You Go Your Way" zu sprechen, die sie vor wenigen Tagen veröffentlicht hat. Im Interview erzählte Perrie laut Daily Mail, dass es schwer sei, all ihre Verpflichtungen unter einen Hut zu bekommen, besonders da ihr Partner jetzt für Beşiktaş J.K. in der Türkei Fußball spielt.

"Ich fühle mich wie in einem Zirkus", beschrieb die 31-Jährige ihre momentane Situation und fügte hinzu: "Mama zu sein und keine Schuldgefühle zu haben, während ich eine Solokarriere verfolge, Promo mache und meinen Partner in der Türkei besuche, das ist viel und ich kann es nicht beschönigen. Es ist hart." Sie verriet auch, dass sie derzeit zum ersten Mal ohne ihren Sohn unterwegs sei und dass es ihr schwerfällt, ihn zurückzulassen.

Perrie und Alex lernten sich 2014 über die Promi-Dating-App Raya kennen, doch es kam unverzüglich zur ersten räumlichen Trennung: Nach nur wenigen Dates ging Perrie mit Little Mix und Ariana Grande (31) auf US-Tour. Tatsächlich handelt ihr neuer Song "You Go Your Way" von der Anfangszeit ihrer Beziehung und beinhaltet einige vielsagende Strophen: "Geh du deinen Weg und ich gehe meinen, und wenn es sein soll, finden wir wieder zusammen." Trotz der Distanz hielten sie ihre Beziehung aufrecht und freuten sich 2021 über die Geburt ihres ersten Sohnes Axel. Fast ein Jahr später machte ihr Partner Alex der Sängerin einen Antrag. Inzwischen sind Perrie und Alex glücklich verlobt und genießen das Familienleben.

Instagram / perrieedwards Alex Oxlade-Chamberlain und Perrie Edwards mit ihrem Sohn

Instagram / perrieedwards Alex Oxlade-Chamberlain und Perrie Edwards im Juli 2024

