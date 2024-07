So denkt Perrie Edwards heute über die Trennung von Zayn

Bevor Perrie Edwards (31) mit ihrem aktuellen Lover zusammengekommen ist, war die Sängerin mit Zayn Malik (31) liiert. Tatsächlich waren die beiden Musiker sogar zwei Jahre lang verlobt gewesen, doch 2015 kam ganz überraschend ihre Trennung. Damals tat sich das Little Mix-Mitglied schwer damit, das Liebes-Aus zu verarbeiten, doch heute liegt das ganze Drama lange hinter ihr. Im Interview mit SiriusXM spricht sie nun über ihre vergangene Beziehung, allerdings ohne Zayns Namen zu nennen. Die Trennung hätte sie damals "bis in ihr Innerstes erschüttert". "Es hatte niemand Schuld an diesen Situationen, aber wenn man jung ist, denkt man einfach, dass diese Vorstellung von Liebe normal ist und das ist sie nicht", erklärt sie offenbar über ihre Zeit mit Zayn.

Außerdem zieht die "Tears"-Sängerin auch Vergleiche zu ihrer aktuellen Beziehung mit Alex Oxlade-Chamberlain (30). Denn in dieser fühlt sie nicht "dieses unangenehme Gefühl im Bauch". "Man versteht sich einfach so gut, dass die Liebe da ist, weil man sie einfach liebt und verehrt und das Beste für sie will. Und es ist, als ob das Gefühl auf Gegenseitigkeit beruht", meint sie über Alex. Sie fühle sich sehr ruhig und in Sicherheit mit dem Fußballer und könne mit ihm über alles reden. "Es ist einfach eine gesunde Liebe. Es fühlt sich einfach gut an", bestätigt Perrie.

Seit 2022 sind Alex und Perrie verlobt. Obwohl die Hochzeit noch weit entfernt scheint, sind die beiden trotzdem total glücklich miteinander. Besonders, seitdem sie im August 2021 ihren kleinen Sprössling Axel auf der Welt begrüßen durften. Trotzdem gibt es auch im Leben der kleinen Familie einige Hürden: Alex arbeitet als Profi-Fußballer in der Türkei. Da Perrie aufgrund ihrer Musikkarriere in England wohnt, führen die beiden Promis aktuell eine Fernbeziehung. "Ich will nicht lügen, es ist schon schwierig. [...] Aber für die, die wir lieben, versucht man halt fast alles, oder?", hatte sie zu Gast bei der "The Jonathan Ross (63) Show" preisgegeben.

Getty Images Alex Oxlade-Chamberlain und Perrie Edwards, Februar 2019

Instagram / perrieedwards Perrie Edwards mit ihrem Sohn

