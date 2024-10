Rotes Leder: So heiß feiert Perrie Edwards ihre neue Single

Die Sängerin Perrie Edwards (31) hat am 4. Oktober ihr neues Lied "You Go Your Way" vorgestellt. Schon im Vorfeld betrieb sie regelmäßig Marketing für den Hit – auf Instagram posierte sie vor einem luxuriösen weißen Auto mit Bergkulisse und zeigte sich in einem Outfit, das ihre beeindruckende Figur betonte. Der rote Lederbody steht ihr gut, meinen die Fans. Das Lied kommt nun auch hoffentlich mindestens so gut an, wie ihr Look auf den Bildern.

In "You Go Your Way" verarbeitet Perrie die Anfangsphase ihrer Beziehung mit Alex Chamberlain (31), als sie noch nicht offiziell zusammen waren. Kurz nachdem sie sich kennengelernt hatten, musste die Sängerin mit Little Mix und Ariana Grande (31) auf eine dreimonatige Tournee durch die USA aufbrechen. Um ihre frische Romanze nicht zu belasten, schlug die Britin vor: "Geh du deinen Weg und ich gehe meinen, und wenn es sein soll, finden wir wieder zueinander", erklärte sie gegenüber Mirror.

Und tatsächlich fanden sie wieder zueinander. Heute sind Perrie und Alex verlobt und stolze Eltern ihres Sohnes Axel, der im August 2021 geboren wurde. Sie glaubt fest daran, wie sie im weiteren Interview erklärt: "Wenn du etwas liebst, lass es frei. Wenn es zurückkommt, gehört es dir. Wenn nicht, sollte es nie sein." Das Musikvideo zu ihrem neuen Solostück wurde vom Regisseur Charlie Di Placido in nur einer Einstellung gedreht.

Instagram / perrieedwards Alex Oxlade-Chamberlain und Perrie Edwards im Juli 2024

Instagram / perrieedwards Perrie Edwards mit ihrem Sohn

