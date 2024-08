Perrie Edwards schmeißt süße Spiderman-Party für ihren Sohn

Perrie Edwards (31) wurde durch ihre Teilnahme an X Factor bekannt als Mitglied der Gruppe Little Mix. Fernab ihrer musikalischen Karriere ist die Sänger aber vor allem eins: stolze Mama eines Sohns namens Axel. Dieser feiert bereits seinen dritten Geburtstag – und aus diesem Anlass hat sich die Britin etwas ganz Besonderes überlegt: eine Party im Spiderman-Stil. Auf Instagram teilt die Musikerin einige Aufnahmen: Es gibt Geschenke, Deko, eine Torte im Style des Marvel-Helden sowie zahlreiche Luftballons. "Schon drei! Wo ist nur die Zeit geblieben? [...] Die Freude, die du in unser Leben bringst, ist unglaublich", kommentiert Perrie den Post.

Für gewöhnlich hält die 31-Jährigen ihren Sohn weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Hin und wieder kommt es aber doch vor, dass sie ihren Fans auf Social Media das ein oder andere Foto ihres Jungen präsentiert. Zuletzt teilte Perrie beispielsweise ein Bild, auf dem sie den Dreijährigen auf dem Rücken trägt, der freudig in die Kamera schaut – und das ganz zur Freude ihrer Follower. "Axel ist so niedlich!", schwärmten einige Fans.

Wie wichtig Perrie ihr Wonneproppen ist, machte sie kürzlich in einem Interview mit Sirius FM deutlich. "Er ist das Beste, was mir je passiert ist. Er gab mir dieses Selbstvertrauen, von dem ich nicht wusste, dass ich es jemals hatte. Und dann fühlte ich mich ihm gegenüber beschützerisch, also wurde ich zum Beschützer", plauderte die Beauty aus dem Nähkästchen. Axel stammt aus der Beziehung mit ihrem Ehemann Alex Oxlade-Chamberlain (31). Mit dem Fußballstar geht die "Power"-Interpretin seit 2016 gemeinsam durchs Leben.

Anzeige Anzeige

Instagram / perrieedwards Perrie Edwards und ihr Sohn Axel, Juli 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / perrieedwards Alex Oxlade-Chamberlain und Perrie Edwards im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Perrie eine Spiderman-Geburtstagsparty für Axel schmeißt? Total klasse! Es ist super, dass sie ihrem Sohn diese Freude macht. Na ja. Ich finde, dass das etwas übertrieben ist... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de