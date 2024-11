Von Little Mix zum Solo-Star: Perrie Edwards packt aus

Perrie Edwards (31), ehemaliges Mitglied der erfolgreichen britischen Girlband Little Mix, hat offen über die Herausforderungen gesprochen, die das Leben als Solokünstlerin mit sich bringt. Die 31-Jährige präsentierte kürzlich auf einer Veranstaltung der Music Industry Trust Awards ihre dritte Single "You Go Your Own Way". Doch der Übergang von ihrer Band zum Solo-Künstler-Dasein verlief für Perrie nicht ohne Hürden. "Es ist wirklich nichts so, wie ich es erwartet habe", gestand sie auf der Veranstaltung und beschrieb die Unterschiede in der Arbeitsweise und in der Promotion in der gegenwärtigen Musikindustrie, die sie immer wieder vor neue Herausforderungen stelle. Trotzdem bleibt der Bühnenauftritt für sie die größte Freude am Musikerleben.

Neben der Freude am Singen sprach die Sängerin, die offen zugab, an Panikattaken zu leiden, auch ganz offen über die Mühe, sich als Solokünstlerin zu etablieren. Ihr erster Solo-Hit "Forget About Us" konnte sich direkt in den Top 10 der offiziellen Singlecharts platzieren und beherrschte die britischen Radios wochenlang. Trotz dieses Erfolgs ahnt Perrie, dass sie noch Zeit braucht, um ganz alleine große Bühnen zu füllen: "Andererseits ist es auch schwieriger, bei null anzufangen, und ich werde nicht so schnell an diesen Punkt gelangen, also ist es harte Arbeit, mich dorthin zu bringen. Ich möchte einfach nur auf der großen Bühne stehen." Jungen Menschen, die neu in die Branche einsteigen, rät sie, bodenständig zu bleiben und sich mit vertrauenswürdigen Menschen zu umgeben. Sie sei davon überzeugt, dass man alles geben müsse, um das Beste aus sich herauszuholen.

Perrie wurde 2011 durch ihren Sieg bei The X Factor mit Little Mix bekannt. Zusammen mit Jade Thirlwall (31) und Leigh-Anne Pinnock (33) bildete sie eine der erfolgreichsten Girlgroups Großbritanniens. Im Jahr 2020 verließ Jesy Nelson (33) abrupt die Band aufgrund mentaler Gesundheitsprobleme. In einem Interview mit dem Podcast "Happy Place" von Fearne Cotton (43) öffnete sich Perrie kürzlich über die zerbrochene Freundschaft zu Jesy und wie diese Erfahrung sie zu einem neuen Song auf ihrem kommenden Album inspirierte. "Ich habe einen Song darüber geschrieben – eine Freundschaft, die ich hatte und nicht mehr habe", erzählte sie. "Es ist genauso herzzerreißend – wenn man all diese Dinge mit jemandem durchmacht, alle Höhen und Tiefen, und dann sind sie einfach weg." Trotz der Herausforderungen blickt Perrie optimistisch in die Zukunft und verriet: "Es kommt sehr bald etwas, worüber sich alle freuen werden. Ich bin sehr aufgeregt darüber, aber ich sage nichts Weiteres."

