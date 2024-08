Selten: Perrie Edwards teilt Foto von ihrem Sohn Axel (2)

Die Sängerin Perrie Edwards (31) hält ihren kleinen Sohn weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Vor Kurzem überraschte sie jedoch ihre Fans mit zuckersüßen Bildern, welche einen seltenen Einblick in ihr Leben als Mama gaben. Die Little Mix-Bekanntheit teilte am Dienstag eine neue Foto- und Videoreihe auf ihrem offiziellen Instagram-Kanal. Einer der Schnappschüsse erlaubte einen Blick auf ihren Sohn Axel, der sich an dem Rücken seiner Mama festhielt und direkt in die Kamera blickte. Unter ihrem Post schrieb sie schlicht und einfach: "Einige Dinge."

Die Engländerin präsentierte bei weiteren Aufnahmen verschiedene modische Jeans-Outfits, welche sie aus jedem möglichen Winkel filmte. Ihre Kurven setzte sie dabei unter anderem in einem Jumpsuit gekonnt in Szene. In einem ihrer Videos sah man die Musikerin zudem bestens gelaunt tanzen und singen, während sie in einem freizügigen Outfit die Hüften schwang. Ihre begeisterten Fans feierten die privaten Einblicke im Kommentarbereich unter dem Beitrag der 31-Jährigen. So schwärmten sie: "Axel ist so niedlich", "Du bist so eine Schönheit" oder "Die Königin strahlt!"

Ihr Sohn Axel ist das bisher einzige Kind von Perrie. Er wurde im August 2021 geboren und macht seine Mutter seither mächtig stolz. So kam sie im Gespräch mit Sirius FM bereits ins Schwärmen, als es um den gemeinsamen Nachwuchs von der "Tears"-Interpretin und ihrem Partner Alex Oxlade-Chamberlain (30) ging: "Er ist das Beste, was mir je passiert ist. Er gab mir dieses Selbstvertrauen, von dem ich nicht wusste, dass ich es jemals hatte. Und dann fühlte ich mich ihm gegenüber beschützerisch, also wurde ich zum Beschützer."

Instagram / perrieedwards Perrie Edwards und ihr Sohn Axel, Juli 2024

Instagram / perrieedwards Alex Oxlade-Chamberlain und Perrie Edwards mit ihrem Sohn

