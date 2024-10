Piers Morgan entschärft Vorwürfe gegen Jay-Z und Beyoncé

Der Skandal um P. Diddy (54) ist aktuell in aller Munde. Seit Monaten werden neue, schlimme Anschuldigungen erhoben – neuerdings aber nicht nur gegen den Rapper selbst. Die Sängerin Jaguar Wright schoss in Piers Morgans (59) Talkshow "Piers Morgan Uncensored" scharf gegen Beyoncé (43) und Jay-Z (54). Die Musikerin behauptete, das Paar sei in die Machenschaften des ehemaligen Musikmoguls verwickelt. In der aktuellen Ausgabe der Show entschärft Piers dieses Statement. Er erklärt, dass die Sendung in Kontakt mit den Anwälten von Beyoncé und Jay-Z stehe und sie einer rechtlichen Aufforderung nachgekommen seien, das Interview mit Jaguar aus der Show heraus zu schneiden. "Interviews zu bearbeiten ist nichts, was wir leichtfertig tun. Dennoch gibt es auch für uns rechtliche Grenzen. Wir entschuldigen uns bei Beyoncé und Jay-Z", fügt er hinzu.

Der Moderator erklärt, dass Jaguar der "Love On Top"-Sängerin und ihrem Mann unerwartet mehrere ernste Vorwürfe gemacht habe und sie in dem Moment keine Gelegenheit gehabt hätten, sich zu rechtfertigen oder zu antworten. "Wir wurden jedoch von Anwälten kontaktiert, die uns mitteilten, dass diese Behauptungen völlig falsch sind und jeglicher Grundlage entbehren", meint der TV-Host. Jaguar nannte Jay-Z in ihrem Interview ein "Monster" und gab an, sie sei mit mehreren "Opfern" in Kontakt, die bereit wären, gegen ihn und seine Frau gerichtlich auszusagen. "Sie sind wirklich ein fieses Paar", sagte sie außerdem.

P. Diddy selbst wurde vor wenigen Wochen von der Polizei festgenommen und sitzt seitdem hinter Gittern. Gegen ihn liegen unter anderem Anklagen wegen Sexhandel, Erpressung und Missbrauch vor. Wie t-online berichtete, seien unter seinen mehr als 120 mutmaßlichen Opfern auch Minderjährige – besonders schockierend sei der Fall eines neunjährigen Jungen, den der Rapper sexuell missbraucht haben soll. Obwohl sich die erschreckenden Enthüllungen um Sean Combs, wie Diddy bürgerlich heißt, häufen, beteuert er weiterhin seine Unschuld in allen Fällen.

Getty Images Jaguar Wright und Jay-Z, Musiker

Getty Images P. Diddy, Musiker