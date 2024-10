Prinzessin Eugenies Söhne August und Ernest lieben das Meer

Prinzessin Eugenie (34) hat kürzlich enthüllt, dass ihre Söhne August (3) und Ernest (1) eine Leidenschaft für das Schwimmen entwickelt haben. Die britische Adlige, die mit ihrem Ehemann Jack Brooksbank (38) und ihren Kindern sowohl in Großbritannien als auch in Portugal zu Hause ist, erzählte, dass insbesondere August ein echter "Wasser-Fan" sei. In einem Gespräch mit Hello! sprach sie darüber, wie sehr ihre Kinder das Meer genießen. Sie und ihr Mann versuchen daher, ihnen die Wunder der Ozeane näherzubringen.

Eugenie schwärmte: "Wir haben ein Buch namens 'The World's Wildest Waters', das wir beim Frühstück durchblättern. August liebt es, die verschiedenen Kreaturen wie den Weißen Hai oder die Robben zu entdecken." Die royalen Sprösslinge hätten außerdem Wale und Delfine an den Wänden ihres Zimmers. Die Familie verbringt viel Zeit am Meer in Portugal und, obwohl die Wellen dort etwas rauer sind, lässt sich August davon nicht abschrecken. "Er ist wie ein Fisch im Wasser", schwärmte seine Mutter stolz.

Die Liebe ihrer Jungs zum Meer hat für Eugenie eine besondere Bedeutung, da sie selbst als Kind große Angst vor dem Ozean hatte. Doch seit sie Mutter ist, hat sich ihre Perspektive verändert: Als Botschafterin der "Blue Marine Foundation" setzt sie sich leidenschaftlich für den Schutz der Meere ein. Sie hofft, dass ihre Söhne dieses Engagement teilen werden. "Mein Sohn wird mit zwei Jahren zum Aktivisten" , scherzte sie und fügte hinzu: "Jede Entscheidung, die wir jetzt treffen, ist für unsere Kinder." So achten Eugenie und Jack auch zu Hause darauf, Einwegplastik zu vermeiden und bringen ihren Kindern frühzeitig bei, wie wichtig der Umweltschutz ist.

Instagram / princesseugenie Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie mit ihren Männern und Kindern, 2022

Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie im August 2024

