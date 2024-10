So schlecht ging es Billie Eilish während ihrer Tourneen

Billie Eilish (22), die talentierte Sängerin hinter Hits wie "Bad Guy" und "Birds of a Feather", enthüllte kürzlich gegenüber Vogue, dass sie während ihrer Tourneen oft dunkle Zeiten erlebt habe. Auf der Bühne zu stehen sei für die junge Frau nicht immer angenehm gewesen und sie habe sich häufig einsam gefühlt. "Ich habe auf der Tour einige wirklich dunkle Zeiten erlebt. Lange Zeit habe ich so gelebt, als ob es nur vorübergehend wäre [...] Aber die Wahrheit ist, es wird mein restliches Leben so bleiben", gestand Billie. Mit dieser Erkenntnis im Gepäck strebe sie nun danach, ihre Auftritte und Tourneen zu genießen und die Musik wieder als Vergnügen zu erleben.

Doch neben dem psychischen Druck habe Billie auch immer wieder physisch schmerzvolle Episoden während ihrer Auftritte durchlebt. Im Gespräch mit dem Magazin offenbarte die 22-Jährige, dass sie seit ihrem neunten Lebensjahr unter chronischen Schmerzen leide. Ursuche dafür sei ihre Hypermobilität, bei der ihre Gelenke über das normale Maß hinaus beweglich seien. Diese körperlichen Beschwerden hätten ihr Tourleben zusätzlich erschwert.

Abseits der Bühne gab sich Billie ihren Fans bisher sehr nahbar: Schon des Öfteren sprach die US-Amerikanerin in der Öffentlichkeit über persönliche Themen. Doch in jüngster Zeit hat sie ihre Einstellung zu ihrer bisherigen Offenheit überdacht. "Ich wünschte, niemand wüsste irgendetwas über meine Sexualität oder mein Dating-Leben", äußerte sie bedauernd. Die Sängerin, die kürzlich ihre Beziehung zu ihrem Ex-Freund Jesse Rutherford (33) beendete, ziehe es ab sofort vor, persönliche Angelegenheiten privat zu halten.

Getty Images Billie Eilish im Februar 2023

Getty Images Jesse Rutherford und Billie Eilish auf einem Event, November 2022

