Wegen Verena: "Promi Big Brother"-Bea bricht in Tränen aus

Schon an Tag zwei liegen bei Promi Big Brother die Nerven blank. Eigentlich bemüht sich die Reporterin Bea Peters (42), mit den anderen ins Gespräch zu kommen, doch bei Verena Kerth (43) stößt sie auf taube Ohren. Sie will mit ihr über Promis quatschen, worauf die Ex von Marc Terenzi (46) empfindlich reagiert. "Bea bitte. Ich kenne die ganzen Frauen nicht. Du versuchst die ganze Zeit, mich dumm hinzustellen. Das geht mir auf den Sack", fährt Verena Bea an. "Ich habe einfach nur internen Gossip geredet, der mir in den Kopf kam", erklärt diese sich wiederum.

Nachdem Verena sie so angemacht hat, bricht Bea in Tränen aus. "Ich bin halt irgendwie so alleine hier und so unsicher. Und wenn mich dann jemand so anfährt", schluchzt die Journalistin. Verena sieht ihren Fehler nicht ein: "Sie ist komisch drauf, finde ich. Ich verstehe gar nicht, was ich gemacht habe." Zwei Stunden später treffen sich die beiden Frauen dann allerdings zum Gespräch. Doch auch da scheint Verena die Gefühle noch nicht zu verstehen. Mit einem leichten Lächeln im Gesicht entschuldigt sie sich: "Und dann hast du geweint wegen mir, das tut mir leid, das wollte ich nicht." Bea lächelt das mit einem einfachen "Okay" daraufhin weg.

Bea war bis jetzt eher selten im TV zu sehen gewesen. Die einstige Chefreporterin kennt sich zwar mit Promis und Co. aus, war aber bis jetzt nur bei "Das Aschenputtel-Experiment" und in der Spielshow "Der Schwächste fliegt" dabei gewesen. Verena hingegen ist schon ein alter Hase im Showgeschäft – erst 2023 nahm die Radiomoderatorin am Dschungelcamp teil.

Joyn Bea Peters bei "Promi Big Brother"

