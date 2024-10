Damit will Fiona Erdmann einer erneuten Fehlgeburt vorbeugen

Fiona Erdmann (36) hat schon einige Schicksalsschläge erleiden müssen: Bereits zwei Mal durchlebte die ehemalige GNTM-Kandidatin eine Fehlgeburt und verlor ihre ungeborenen Kinder auf tragische Weise. Diese traumatischen Erlebnisse hielt sie auf ihrem Instagram-Account fest – auch ihre aktuelle Schwangerschaft dokumentiert sie dort. Jetzt teilt sie in einem Video mit, welche Maßnahmen sie vornimmt, um einer erneuten Fehlgeburt so gut es geht vorzubeugen: Fiona spritzt sich täglich eine Mischung aus Aspirin und Blutverdünner. Das habe sie natürlich mit ihrer Ärztin abgesprochen und auch schon in der Schwangerschaft mit ihrem jüngsten Kind so gemacht. "Bitte kommt mir deshalb nicht mit irgendwelchen negativen Sachen und mischt mir nicht im Kopf rum. Es ist so schon schwer genug, die ganzen schlimmen Gedanken und Ängste auszublenden", appelliert sie an ihre Fans.

Sie erzählt in dem Clip auch von ihren Erfahrungen mit der ersten Spritze, die sie sich selbst gegeben hatte. Anfangs sei es ungewohnt und aufregend gewesen, doch mittlerweile bekommt sie es sehr gut hin. "Es war für mich ganz, ganz klar, dass ich das mache, wenn ich etwas tun kann, um noch mal solche Fehlgeburten zu verhindern", betont sie und fügt hinzu: "Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, man gewöhnt sich an alles. Ich habe mittlerweile meine Technik, wie ich das mache, und demnach stört es mich auch nicht mehr." Von ihren Fans bekommt sie viel Zuspruch und Lob für ihre Offenheit. "Du musst das machen, was für dich das Richtige ist", meinen sie und wünschen der Unternehmerin nur das Beste.

Die Fehlgeburt war für Fiona und ihren Mann Mohamad El Kurdi nur schwer zu verkraften. Wie sie im Interview mit Promiflash vor wenigen Tagen verraten hatte, kämpfte sie vor allem, wenn sie andere Mütter mit ihren Babys sah. "Ich dachte: 'Eigentlich würde ich jetzt auch ein Baby in den Armen halten.' Das war für mich nicht immer so einfach", erklärte sie. Der Wunsch nach einem Baby war einfach unglaublich stark gewesen. Wie sie auf ihrem Social-Media-Kanal jedoch bereits verriet, hat sie die erste Hälfte der Schwangerschaft jetzt schon hinter sich. Demnach könnte sie den neuen Knirps schon im Februar des nächsten Jahres auf der Welt begrüßen dürfen.

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrer Tochter Neyla und ihrem Sohn Leo

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann und Mohamad El Kurdi

