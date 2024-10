Drew Barrymore spricht ehrlich über postpartale Depression

Drew Barrymore (49) hat in ihrer Talkshow offen über ihre Erfahrungen mit postnataler Depression gesprochen. Die Schauspielerin und Moderatorin hat mit ihrem Ex-Mann Will Kopelman (46) zwei Töchter: Olive (12) und Frankie (10). In einer aktuellen Folge der "Drew Barrymore Show" sprach sie mit einer Zuschauerin, die acht Wochen nach der Geburt ihres zweiten Kindes mit ihren Emotionen kämpfte. Drew ging auf ihren Gast zu und teilte einfühlsam ihre eigenen Erlebnisse als zweifache Mutter.

Im Gespräch mit der Frau sagte Drew: "Zwei Kinder zu haben, ist eine große Herausforderung, und ich glaube nicht, dass wir ehrlich genug darüber sprechen." Die Zuschauerin erzählte, dass ihre ältere Tochter Schwierigkeiten habe zu verstehen, warum ihre Mama so viel weine. Drew kniete sich vor sie und teilte mit: "Als ich mein zweites Baby bekam, erlebte ich zunächst eine unglaubliche Euphorie. Aber ein bis zwei Wochen später traf mich eine ziemlich schwere postnatale Depression, und alles wurde sehr real." Sie erklärte, dass ihr Herz zwar größer geworden sei, aber ebenso ihre Verantwortung und ihre Sorgen.

Drew ist bekannt dafür, offen über mentale Gesundheit sowie die Höhen und Tiefen des Mutterseins zu sprechen. Sie betonte, wie wichtig es sei, seinen Gefühlen Raum zu geben und damit auch den Kindern zu zeigen, dass es in Ordnung ist, Emotionen zu haben. Fans der Schauspielerin reagierten begeistert auf diesen Moment in der Show. In den sozialen Medien schrieben sie Kommentare wie: "Wie kann man sie nicht lieben?" und "Ich wünschte, Drew Barrymore wäre meine Therapeutin." Drews einfühlsame Art und ihre Ehrlichkeit berührten erneut Menschen und Fans gleichermaßen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Drew Barrymore, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Getty Images Drew Barrymore, Schauspielerin

Anzeige Anzeige