Halloween-Look: Christina Aguilera hat grüne Haarsträhnen

Christina Aguilera (43) ist offenbar schon im Halloween-Fieber! In einer aktuellen Instagram-Story präsentiert sich die Sängerin mit neongrünen Strähnen in ihrem platinblonden Haar bei der Beetlejuice Afterlife Experience, einer interaktiven Ausstellung. Ihre Haare fallen über ihre Schultern – und die leuchtenden Strähnen setzen dabei auffällige Akzente. Komplett in Schwarz gekleidet und mit einem geheimnisvollen Lächeln posiert Christina vor einer gruseligen Kulisse und zeigt stolz ihren Pass für die Veranstaltung.

Die Beetlejuice Afterlife Experience war jedoch nicht der einzige gruselige Ort, den die 43-Jährige besuchte. Wie weitere Social-Media-Storys zeigen, verbrachte die Blondine auch eine Nacht im Haunted Hayride, einem Spukhaus im Griffith Park, Los Angeles. Das beliebte Event bietet neben labyrinthartigen Wegen auch eine Heuwagenfahrt mit Schreckmomenten, die sich die Sängerin nicht entgehen ließ. Für die gespenstische Location schlüpfte sie in einen neuen Look: Christina trug ein weiteres ganz in Schwarz gehaltenes Outfit mit einem Lederhut und Netzstrümpfen.

Christina ist nicht nur für ihre starke Stimme, sondern auch für ihre Wandelbarkeit und Experimentierfreude in Sachen Mode und Stil bekannt. Erst vor wenigen Wochen überraschte sie mit einem gewagten Look im Netz. In dem Video stolziert die "Burlesque"-Darstellerin mit schwarzen Overknee-Stiefeln aus Leder und einem farblich passenden Minirock durch die Straßen Tokios. Mit Haar-Tattoos in Form von asiatischen Drachen sorgte sie dabei für einen besonderen Hingucker. "Ich liebe es sehr" oder "Ein Trendsetter – ich kann die nächste Ära kaum erwarten!", lauteten nur einige der begeistern Reaktionen ihrer Fans.

Instagram / xtina Christina Aguilera im Oktober 2024

Getty Images Christina Aguilera, Sängerin

