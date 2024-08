Christina Aguilera begeistert Fans mit 2000er-Look in Tokio

Christina Aguilera (43) gehört zu den erfolgreichsten Sängerinnen der 2000er-Jahre. Schon damals begeisterte sie ihre Fans mit aufregenden Looks, bei denen vor allem eines nicht fehlen durfte – der Minirock! Dass die mittlerweile 43-Jährige auch nach über 20 Jahren im Musikgeschäft an diesem ikonischen Kleidungsstück festhält, beweist sie nun mit einem Video auf ihrem Instagram-Profil. In diesem stolziert die "Dirrty"-Interpretin selbstsicher durch die Straßen von Tokio. Bekleidet mit schwarzen Overknee-Stiefeln aus Leder und einem schwarzen Minirock, der nur das Nötigste bedeckt, unterstreicht sie ihre schlanke Figur. Auf ihrem Oberteil befindet sich wiederum die energische Aufschrift "Die Menschen wollen mehr" – und das scheint nicht nur sie selbst, sondern auch ihre Fans so richtig in Stimmung zu bringen! "Du bist bereit und wir sind es auch" oder "Ich liebe diese 'Sweet 16'-Aguilera-Vibes", jubeln die Zuschauer unter anderem in den Kommentaren.

Doch nicht nur das gewagte Outfit der Sängerin gibt den Fans Flashbacks in die 00er-Jahre, auch mit ihrer Frisur scheint Christina auf ihre Blütezeit als Musikerin anzuspielen. Wie in der Aufnahme zu sehen ist, trägt die platinblonde Popikone ihre vorderen Haarsträhnen nach hinten zurückgesteckt und mit Clips befestigt, wodurch ihr jugendliches Aussehen zusätzlich betont wird. Gleichzeitig beweist die "Beautiful"-Interpretin immer wieder, dass sie ihrer Zeit voraus ist. Detailreiche, aufgesprühte Muster im japanischen Stil schmücken ihre Haare und verleihen ihrem angesagten Tokio-Look den letzten Schliff.

Seit dem Start ihrer Musikkarriere in den späten 90ern musste Christina immer wieder Kritik zu ihrer Figur einstecken. Im Interview mit Glamour erinnert sich die vierfache Grammy-Gewinnerin vor wenigen Tagen, wie die Öffentlichkeit sie als Teenager auf ihren dünnen Körper reduziert habe und wie sie später wiederum mit Anfeindungen aufgrund ihrer Kurven konfrontiert worden sei. "Wenn man ein Teenager ist, hat man einen anderen Körper als mit 20. Ich habe Rundungen bekommen, doch auch das war inakzeptabel", erklärt die Musikerin. In den vergangenen Monaten verlor die Sängerin einiges an Gewicht und heizte damit die Gerüchte an, sie hätte mit dem Diabetes-Medikament Ozempic nachgeholfen.

Getty Images Christina Aguilera im August 2002

Getty Images Christina Aguilera im Februar 2024

