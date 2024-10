Knöchel verletzt: Katie Price im Rollstuhl im Zypern-Urlaub

Autsch – was ist denn Katie Price (46) passiert? Eigentlich genießt das ehemalige Boxenluder gerade einen Urlaub auf Zypern. Wie Daily Mail berichtet, erlitt sie dort aber einen schmerzhaften Unfall: Der Social-Media-Star ist am Strand auf einem Stein ausgerutscht und hat sich dabei ihren Knöchel verstaucht. Vom Beach ging es dann anscheinend direkt ins Krankenhaus. Aufnahmen zeigen, wie sie nach der ärztlichen Behandlung von ihrem Freund John Joe Slater über den Parkplatz der Klinik geschoben wird. Dabei trägt sie nichts außer einem knappen grünen Bikini und einem Verband an ihrem linken Fußknöchel.

"Was ist nur mit mir und meinen Füßen", fragt sich der Social-Media-Star in ihrer Instagram-Story. Eine berechtigte Frage, tatsächlich scheint die Verletzungsquote von Katies Beinen ziemlich hoch zu sein. 2020 zog sich die heute 46-Jährige im Türkei-Urlaub eine böse Verletzung zu: Bei einem Sturz von einer siebeneinhalb Meter hohen Mauer brach sich die Britin die Knochen in beiden Füßen. So richtig gut scheint sie sich davon aber nie erholt zu haben – seit dem Unfall leidet sie unter ständigen Schmerzen und muss oft orthopädische Schuhe tragen.

Von dem kleinen Zwischenfall wird sich das ehemalige Model aber wohl nicht ihre Urlaubslaune verderben lassen, jedenfalls nicht, solange ihr neuer Partner JJ an ihrer Seite ist. Gemeinsam mit Katies Sohn Harvey (22) genießt das Paar die letzten Sonnenstrahlen des Jahres auf der griechischen Insel – und das, obwohl sich die OnlyFans-Creatorin gerade eigentlich wegen ihrer Insolvenz und Geldschulden vor Gericht verantworten sollte. Dass sie eigentlich pleite ist, hält sie offensichtlich nicht davon ab, gemeinsam mit ihren zwei Lieblingsmännern in Saus und Braus zu urlauben.

Instagram / katieprice Katie Price, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / katieprice John Joe Slater, Katie Price und Harvey Price, 2024

