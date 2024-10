Mag Königin Camilla Gin und Zigaretten? Ihr Sohn klärt auf

Genehmigt sich Königin Camilla (77) ab und zu mal eine Zigarette und ein Gläschen Gin? Diese Gerüchte über die Ehefrau von König Charles (75) machten in den vergangenen Monaten jedenfalls die Runde. Damit räumt Tom Parker Bowles (49), ihr Sohn aus erster Ehe, nun aber auf. "Sie hat in ihrem Leben noch nie ein Glas Gin getrunken und sie raucht nicht", betont der Autor im Gespräch mit The Times.

Der 49-Jährige und seine Mutter pflegen ein gutes Verhältnis. Auch zu ihrem Ehemann, der nicht nur Toms Stiefvater, sondern auch sein Patenonkel ist, hat er einen besonders guten Draht. Der königliche Titel, den Camilla jetzt seit knapp zwei Jahren trägt, habe sich weder auf die Mutter-Sohn-Beziehung noch auf ihr Verhalten ausgewirkt. "Sie hat sich nicht verändert", bestätigt Tom und fügt hinzu: "Ich denke, dass sich ihre Aufgabenbeschreibung geändert hat. Ihr Job hat sich massiv verändert. Die meisten Leute gehen in ihrem Alter in den Ruhestand und sie gibt Vollgas." Camilla sei noch ganz die alte und lebe nach dem Motto: "Wenn jemand etwas tun muss, sagt sie: 'Mach einfach weiter, tu es, rede nicht darüber, jammere nicht."

Camilla ist wohl schon seit ihren jungen Jahren Charles' große Liebe. 2005 machte er sie durch ihre Hochzeit offiziell zur Frau an seiner Seite. Gemeinsam haben sie schon viel durchgestanden – und auch während der Krebsbehandlung des 75-Jährigen weicht seine Ehefrau ihm nicht von der Seite. Auch für sie ist die Zeit nicht leicht, trotzdem unterstützt sie ihren Liebsten, wo sie nur kann und gibt ihm Kraft. "Sie ist zäh, meine Mutter", lobte Tom im Gespräch mit Express das Durchhaltevermögen der Königin.

Getty Images Königin Camilla, Gemahlin von König Charles III.

Getty Images König Charles und Königin Camilla, Ehepaar

