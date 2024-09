König Charles leidet an Krebs: Wie geht es Camilla damit?

König Charles' (75) Krebsbehandlung stellt nicht nur ihn, sondern auch seine Ehefrau vor Herausforderungen. Anfang des Jahres wurde bei dem zweifachen Vater eine Form der schweren Erkrankung diagnostiziert. Tom Parker Bowles (49), Königin Camillas (77) Sohn, gibt nun einen kleinen Einblick in den Zustand des royalen Paares. In einem Interview anlässlich seines neuen Kochbuchs erklärt er gegenüber Express, dass Charles' Behandlung gut verlaufe und seine Ärzte zufrieden seien. Gleichzeitig lobt er die Königin für ihr Durchhaltevermögen. "Sie ist zäh, meine Mutter", berichtet der stolze Sohn, hält sich aber mit genaueren Aussagen zurück.

Trotz der Diagnose lässt sich Charles nicht von seinen royalen Pflichten abhalten. Der Monarch nimmt weiterhin an öffentlichen Auftritten teil, doch seine Ehefrau soll kein Fan von der Arbeitsmoral ihres Mannes sein. Ein Insider erklärte im Mai gegenüber The Daily Beast: "Sie hat versucht, ihn zu ermutigen, es langsamer angehen zu lassen. [...] Natürlich will er weitermachen, aber sie hat Angst, dass ihn das zurückwerfen könnte." Für den 75-Jährigen sei seine Diagnose allerdings eher ein Grund, sich noch mehr ins Zeug zu legen.

Um Charles zu entlasten, übernimmt der Thronfolger Prinz William (42) zunehmend repräsentative Aufgaben und zeigt sich bei öffentlichen Terminen. So besuchte er in Vertretung seines Vaters vor Kurzem eine wichtige Militärveranstaltung im Royal Air Force College in Lincolnshire. Dort hielt er eine Rede und versicherte den Absolventen laut Mirror: "Es ist mir eine Ehre, heute hier sein zu dürfen und meinen Vater zu vertreten." William trug hierbei nicht nur seine vollständige Royal-Air-Force-Uniform, sondern präsentierte auch seinen viel diskutierten Bart, den er erstmals vor wenigen Wochen zur Schau gestellt hatte.

Getty Images König Charles III., September 2024

Getty Images Prinz William in Lincolnshire, September 2024

