Promi-BB-Leyla im Tal der Tränen: Warum wurde sie nominiert?

Derzeit flimmert eine neue Staffel Promi Big Brother über die deutschen Fernsehbildschirme. In der aktuellen Folge muss Containerchef Mike Heiter (32) bestimmen, welche Kandidaten in die Challenge müssen. Da er nur Frauen wählen darf, entscheidet er sich für Verena Kerth (43), Alida Kurras (47), Mimi Fiedler (49) und seine Partnerin Leyla Lahouar (28). Da Leyla und Mimi als Verliererinnen aus der Herausforderung herausgehen, stehen sie auf der Nominierungsliste für den ersten Exit. Verena und Alida entscheiden sich, Leyla zu nominieren. Die Ex-Dschungelcamp-Teilnehmerin meint zu wissen, warum sie ausgewählt wurde: "Ihr wisst ja, dass wir hier eine Dreier-Konstellation [Elena, Mike und ich] sind und so viel Aufmerksamkeit bekommen. Das stört euch wahrscheinlich. Jeder ist ja irgendwie hier, um Aufmerksamkeit zu bekommen", ist sie sich sicher.

Alida und Verena beteuern jedoch, dass es einen ganz anderen Grund dafür gab, dass die Entscheidung auf Leyla und nicht auf die ebenfalls zur Wahl stehende Mimi gefallen sei. "Nein, das ist überhaupt nicht unser Gedankengang", erwidert Alida und erklärt: "Wenn Mimi mit auf der Liste ist, dann läuft sie Gefahr, als Erste zu fliegen. Und was wollte sie nicht? Als Erste fliegen!" Verena fügt außerdem hinzu: "Für dich rufen tausend Leute an – so haben wir gedacht."

Bisher hatte es Leyla nicht so leicht: Neben ihrem Partner Mike ist auch dessen Ex-Freundin Elena Miras (32) in die härteste Promi-WG Deutschlands gezogen. Das macht dem ehemaligen Bachelor-Girl offenbar ganz schön zu schaffen: Immer wieder brach die TV-Bekanntheit in Tränen aus, weil sie befürchtete, dass bei Mike alte Gefühle hochkommen könnten. Dieser dementierte Leylas Vermutung aber vehement.

Joyn/Marc Rehbeck Leyla Lahouar, Mike Heiter und Elena Miras, "Promi Big Brother"-Kandidaten 2024

Joyn/Marc Rehbeck Elena Miras, "Promi Big Brother"-Teilnehmerin 2024

