Promi-BB-Leyla besorgt: Funkt es zwischen Mike und Elena?

Die noch recht frische Liebe zwischen Leyla Lahouar (28) und Mike Heiter (32) wird momentan auf Herz und Nieren getestet: Als Kandidaten bei Promi Big Brother müssen sie nicht nur auf engstem Raum mit den anderen Kandidaten zusammen leben und einige Challenges bestreiten – sie werden auch mit Elena Miras (32) konfrontiert. Die ist immerhin eine von Mikes Verflossenen und die Mutter seiner Tochter. Leyla scheint das ziemlich durcheinander zu bringen, wie im Livestream gezeigt wird. In einer ruhigen Minute spricht die Influencerin ihren Freund darauf an. "Ist das nicht komisch? Ihr habt euch doch mal geliebt. Wenn man jetzt hier die ganze Zeit zusammen ist – könnte da nicht wieder was hochkommen?", fragt sie ihn weinend. Mike verneint das vehement. Er verspricht ihr, dass er und Elena sich nur gut verstehen würden, weil sie ein gemeinsames Kind haben. "Ich liebe dich", beteuert er seiner Partnerin gegenüber.

Doch die mögliche Entfachung einer neuen Romanze zwischen Elena und Mike lässt Leyla nicht los. Im Sprechzimmer gibt sie zu: "Das ist so ein komisches Gefühl, wenn man hier sitzt mit seinem Freund und dann kommt die Ex-Freundin, die sich ja richtig hart geliebt haben und auch irgendwie eine Familie sind, und dann guckt man sich an, wie die miteinander reden." Möglicherweise bilde sie sich das alles auch nur ein, weswegen sie nichts sagen möchte. Doch für die Ex on the Beach-Bekanntheit sei es eine komische Situation. Sie fragt sich: "Vielleicht entdeckt er jetzt Seiten an ihr, die lange versteckt waren und findet die dann toll?"

Mike nimmt der emotionale Schmerz seiner Liebsten auf jeden Fall mit. Er selbst meint zu der ganzen Situation: "Wenn Leyla da jetzt Tränen vergießt, tut mir das auf jeden Fall weh. Ich fühle mich da schon schuldig, dass sie jetzt in ihrem Leben in so einer Situation sein muss meinetwegen." Er laufe "hier echt auf einem Minenfeld" und wolle keinem etwas Böses. Dass sich Leyla keine Sorgen wegen Elena und Mike machen muss, bewies schon der verspätete Einzug der Schweizerin. Zur Begrüßung bekommen alle eine feste Umarmung – nur Mike muss sich mit einem etwas herzlosen Handschlag begnügen.

Anzeige Anzeige

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar und Mike Heiter, TV-Bekanntheiten

Anzeige Anzeige

Joyn Elena Miras bei "Promi Big Brother"

Anzeige Anzeige